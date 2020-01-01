فيديو - مبخوت يقود الجزيرة لهزيمة الظفرة وبني ياس يقسو على عجمان

انطلاق مباريات الدور الثاني من الدوري الإماراتي

افتتح الجزيرة مشواره بالدوري الثاني من دوري الخليج العربي الإماراتي بالفوز أمام الظفرة بهدف وحيد، على ملعب حمدان بن زايد، ضمن الجولة الـ14.

هدف المباراة الوحيد سجله هداف فخر أبو ظبي علي مبخوت، بعدما أُرسلت عرضية منه ضربة ركنية، مرت من فوق الجميع لتجد مبخوت الخالي تمامًا من الرقابة، ليضعها بسهولة في الشباك.

وتدخلت تقنية الفيديو في الدقيقة 64، ليتراجع الحكم عن قرار احتساب ضربة جزاء لصالح الجزيرة، إثر عرقلة الحارس خالد السناني لمبخوت.

الفوز رفع رصيد فخر أبو ظبي إلى النقطة 27 في وصافة جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن شباب الأهلي المتصدر والذي لم يخض مباراة هذه الجولة بعد، بينما تجمد رصيد الظفرة عند 23 نقطة في المركز السادس.

بهدف دون رد.. #الجزيرة يعود من ملعب #الظفرة بثلاث نقاط

فخر أبوظبي يصعد ثانياً برصيد 27 نقطة في سلم الترتيب وفارس الغربية يبقى خامساً برصيد 23 نقطة#الظفرة_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/ga4DrrjQnq — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 28, 2020

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، حقق بني ياس فوزًا كبيرًا أمام عجمان برباعية مقابل هدف وحيد.

الثلاثة أهداف الأولى لبني ياس جاءت خلال 13 دقيقة، حيث افتتح سهل النوبي التهديف في الدقيقة 14، وبعدها بعشر دقائق، أضاف سلطان الشامسي الهدف الثاني، وفي الدقيقة 27 سجل النوبي الهدف الثالث.

وقلص عجمان الفارق في الدقيقة 52 بأقدام فاندر فييرا من ضربة جزاء، لكن عاد بني ياس وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 72 عن طريق الشامسي.

الفوز رفع رصيد بني ياس إلى النقطة 17 في المركز التاسع، بينما تجمد عجمان عند 14 نقطة في المركز العاشر.