فيديو | "مؤمنة الأسوء في التاريخ .. نحر الأهلي من الوريد إلى الوريد"

لماذا فشل عبد الإله مؤمنة في رئاسة الأهلي؟

فتح الناقد الرياضي حسن عبد القادر النار على عبد الإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي السابق، محملًا إياه مسؤولية خسارة الفريق في الكلاسيكو أمام نادي الهلال بنتيجة ثقيلة.

وخسر الأهلي من الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 28 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

لماذا يتحمل مؤمنة موسم الأهلي الكارثي؟

وقال عبد القادر خلال تصريحات لقناة "الرياضية" السعودية: "نتيجة مباراة الهلال هو استمرار للموسم الكارثي الذي يعيشه النادي الأهلي، لأنه أسوء موسم في تاريخ النادي الذي أسس منذ 84 عامًا".

وتابع: "يتحمل هذا السوء عبد الإله مؤمنة، لأنه صاحب القرار بالأهلي هذا الموسم، وخسارة الهلال ليست مفاجئة، لأنه خسر من فريقين مهددين بالهبوط وهما ضمك والعين بالأربعة".

ما هي القرارات الكارثية التي اتخذها مؤمنة؟

عبد القادر أوضح تصريحاته قائلًا: "عبد الإله مؤمنة ترأس النادي الأهلي ويوجد به لاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس، والجزائري يوسف بلايلي والبرازيلي جوزيف دي سوزا، ثلاثي أجنبي على مستوى عالي جدًا، بسبب التوازن المالي، ولا يريد منحهم رواتب عالية، ومن سبقوه تركوا له الفريق يمتلك هؤلاء النجوم، وهذا خطأه".

واستطرد قائلًا: " مؤمنة لم يتعاقد مع لاعبين محليين أو أجانب لهم قيمة فنية، بالإضافة إلى علاقته بالفريق كانت سيئة، وأيضًا علاقاته بالأندية الأخرى كانت غير جيدة، قدم موسم كارثي".

#الديوانية

حسن عبدالقادر:

كل ما يحدث في #الأهلي بسبب "عبدالإله مؤمنه".. الأهلي نُحر من الوريد إلى الوريد وهذا الموسم هو الأسوأ له منذ تأسيسه.. و #ماجد_النفيعي لا يُلام. pic.twitter.com/NeBQsV65PF — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 19, 2021

واختتم عبد القادر تصريحاته قائلًا: "خسارة الأهلي من الهلال يتحملها عبد الإله مؤمنة، لأنه قدم فريق (ميت) الجميع يهزمه، ونحر الأهلي من الوريد إلى الوريد بكل قراراته وتصرفاته، فهي أسوء مرحلة وأسوء رئيس في تاريخ الأهلي منذ 84 عامًا".

ماذا حدث في عهد عبد الإله مؤمنة؟

بداية الموسم كانت مثالية للنادي الأهلي، حيث قدم الفريق مستوى مميز للغاية، حيث كان ينافس بقوة على صدارة الدوري مع الهلال والشباب، ولكن تراجع الفريق بشكل كبير، ليخرج عن المنافسة ويصبح أكبر آماله هو الحصول على مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا.

وحدث انهيار كبير في عهد عبد الإله مؤمنة، قبل أن يقدم استقالته من منصبه، ويتم عمل انتخابات داخل النادي الأهلي، وتولى بعدها المسؤولية ماجد النفيعي.

من رحل عن الأهلي ومن جاء؟

ورحل عن النادي الأهلي العديد من اللاعبين المميزين قبل بداية الموسم، أبرزهم لاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس، والجزائري يوسف بلايلي والبرازيلي جوزيف دي سوزا، بجانب رحيل عبد الفتاح عسيري الذي رحل إلى نادي النصر.

وتعاقد الأهلي مع المغربي إدريس فتوحي والروماني ألكساندرو ميتريتسا، كما تم التعاقد مع اللاعب السنغالي مباي نيانج الذي فشل بشكل كبير في إثبات قدرته للمشاركة بشكل أساسي.

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