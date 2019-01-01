فيديو - لماذا احتفل الشلهوب على طريقة بيبيتو البرازيلي؟

الشلهوب يخطف الفوز للهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تمكن محمد الشلهوب، قائد الهلال السعودي في خطف الفوز لفريقه أمام العين الإماراتي، ضمن الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال آسيا، بهدف دون رد على ملعب "هزاع بن زايد".

ويعد الفوز الأول للهلال خارج أرضه على العين، ضمن دوري أبطال آسيا، ضمن تاريخ مواجهتهم في البطولة، بعد سجل كبير من اللقاء بينهما.

واحتفل الشلهوب على طريقة بيبيتو لاعب البرازيل السابق، في كأس العالم بعد إحرازه هدفًا في شباك هولندا، في مونديال 1994 الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء احتفال الشلهوب بعد أن رزقه الله بمولود جديد منذ أيام قليلة، أطلق عليه اسم "بندر"، لذلك قلد احتفال بيبيتو بعد إحراز هدف الهلال الوحيد في المباراة.