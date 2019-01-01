فيديو - لماذا احتفل الشلهوب على طريقة بيبيتو البرازيلي؟
تمكن محمد الشلهوب، قائد الهلال السعودي في خطف الفوز لفريقه أمام العين الإماراتي، ضمن الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال آسيا، بهدف دون رد على ملعب "هزاع بن زايد".
ويعد الفوز الأول للهلال خارج أرضه على العين، ضمن دوري أبطال آسيا، ضمن تاريخ مواجهتهم في البطولة، بعد سجل كبير من اللقاء بينهما.
واحتفل الشلهوب على طريقة بيبيتو لاعب البرازيل السابق، في كأس العالم بعد إحرازه هدفًا في شباك هولندا، في مونديال 1994 الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.
فيديو : هدف #الهلال السعودي 1 - 0 #العين الإماراتي .. محمد الشلهوب الدقيقة 65 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/in7Ut5V3xc— قنوات الكاس (@alkasschannel) March 5, 2019
وجاء احتفال الشلهوب بعد أن رزقه الله بمولود جديد منذ أيام قليلة، أطلق عليه اسم "بندر"، لذلك قلد احتفال بيبيتو بعد إحراز هدف الهلال الوحيد في المباراة.
بيبيتو حقنا يا شباب.😅😍#آسيا_مع_جول@mbsh_10 pic.twitter.com/0xzbQm80wd— موقع قول السعودي (@GoalSA) March 5, 2019