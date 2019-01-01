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فيديو - لفتة رائعة من الشلهوب تجاه طفل عيناوي

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الشلهوب قاد الهلال لتحقيق أولى ثلاث نقاط له أمام العين

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

ظهرت الروح الرياضية في أبهى صورتها في لفتة محمد الشلهوب؛ لاعب الهلال السعودي، مع أحد الأطفال مشجعي العين الإماراتي.

الزعيم السعودي حقق الفوز أمام الزعيم الإماراتي بهدف وحيد، سجله الشلهوب، على ملعب هزاع بن زايد، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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وقام الشلهوب عقب نهاية اللقاء، بالتوجه ناحية الطفل العيناوي، مهديًا له قميصه الخاص، قائلًا: "هذا هدية لك، وحظ موفق لك في القادم".

الطفل أعرب عن سعادته بلفتة نجم الهلال، مبديًا إعجابه الشديد بالشلهوب رغم أنه يشجع العين.

يذكر أن العين يقع في المجموعة الثالثة، والتي يقتسم صدارتها حاليًا الدحيل والهلال برصيد ثلاث نقاط، بينما يحل الزعيم ثالثًا دون نقاط متساويًا مع استقلال طهران، الذي هزم أمام الدحيل بثلاثية نظيفة.

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