فيديو - لفتة رائعة من الشلهوب تجاه طفل عيناوي

الشلهوب قاد الهلال لتحقيق أولى ثلاث نقاط له أمام العين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ظهرت الروح الرياضية في أبهى صورتها في لفتة محمد الشلهوب؛ لاعب الهلال السعودي، مع أحد الأطفال مشجعي العين الإماراتي.

الزعيم السعودي حقق الفوز أمام الزعيم الإماراتي بهدف وحيد، سجله الشلهوب، على ملعب هزاع بن زايد، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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وقام الشلهوب عقب نهاية اللقاء، بالتوجه ناحية الطفل العيناوي، مهديًا له قميصه الخاص، قائلًا: "هذا هدية لك، وحظ موفق لك في القادم".

الطفل أعرب عن سعادته بلفتة نجم الهلال، مبديًا إعجابه الشديد بالشلهوب رغم أنه يشجع العين.

#محمد_الشلهوب يهدي قميصه إلى مشجع عيناوي صغير عقب المباراة في لفتة تؤكد الروح الرياضية بين فريقي #العين الإماراتي و #الهلال السعودي#العين_الهلال#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/CGgjKmbMYg — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) ٥ مارس ٢٠١٩

يذكر أن العين يقع في المجموعة الثالثة، والتي يقتسم صدارتها حاليًا الدحيل والهلال برصيد ثلاث نقاط، بينما يحل الزعيم ثالثًا دون نقاط متساويًا مع استقلال طهران، الذي هزم أمام الدحيل بثلاثية نظيفة.