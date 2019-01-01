فيديو | لافتة إنسانية جماهيرية تاريخية في أولى مباريات يونيون برلين بالبوندسليجا

الجمهور يُخلد ذكرى من لم يستطع رؤية الانجاز التاريخي بالوصول للبوندسليجا..جم

قدّم جمهور فريق يونيون برلين في مباراة فريقه الأولى تاريخيًا في البوندسليجا، لافتة عظيمة مليئة بالوفاء للمشجعين القدامى للفريق العاصمي.

وكان يونيون برلين قد صعد إلى البوندسليجا في أعقاب انتصاره بملحق الصعود على حساب شتوتجارت، ليُسجل بذلك أول مشاركة رسمية له في البوندسليجا.

قرعة الدوري لم تكن رحيمة بيونيون برلين، إذ أوقعته في مواجهة ريد بول لايبزيج المُطعّم بمدربه الشاب يوليان ناجلسمان وعديد اللاعبين المميزين، مما أدى إلى تكبد يونيون هزيمة قاسية برباعية نظيفة.

غير أن الجمهور وقبل بداية المباراة، احتفل بالمواجهة الأولى له في الدوري بأفضل صورة ممكنة، إذ أخذت المدرجات في رفع صور مشجعي يونيون برلين الذين وافتهم المنية ولم يستطيعوا مشاهدة الفريق كما كانوا يحلمون في البوندسليجا.

لقطة إنسانية تاريخية ومميزة قدمها الجمهور قبل وأثناء المباراة..