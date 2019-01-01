فيديو - لاعبو الأهلي السعودي يودعون جويدي

الأرجنتيني تمت إقالته وفوساتي خليفته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قام الأرجنتيني بابلو جويدي؛ المدير الفني للأهلي السعودي المقال، بزيارة مران الفريق مساء أمس الثلاثاء، لوداع اللاعبين قبل رحيله.

مجلس الراقي كان قد أعلن بالأمس إقالة الأرجنتيني بعد تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة، وتكليف يوسف عنبر بتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

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وحضر جويدي إلى المران وقام بإلقاء التحية على كافة اللاعبين، متوجهًا بالشكر لهم على جهودهم معه خلال الفترة الماضية.

فيديو للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي #الأهلي خلال وداعهم للمدرب الأرجنتيني باولو غويدي..@hamod1717 pic.twitter.com/5DIBT8de54 — رياضة - الجزيرة (@sport_jazirah) ٥ فبراير ٢٠١٩

جويدي كان قد قاد الراقي منذ بداية الموسم الجاري، وشارك معه في 21 مباراة، فاز في 12 منها وتعادل في ثلاث وخسر ستة لقاءات أخرى.

يذكر أن الأهلي أعلن أن الأوروجوياني خورخي فوساتي؛ المدير الفني الأسبق للشباب السعودي، هو خليفة جويدي. (طالع التفاصيل)