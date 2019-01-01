فيديو - لاسارتي يجلب الحظ من جوزيه

الأهلي يستعد لمباراة مصيرية أمام شبيبة الساورة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

داعب الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأهلي المصري، البرتغالي مانويل جوزيه؛ المدير الفني الأسبق للشياطين الحمر، خلال تواجده في مران اليوم الأربعاء.

البرتغالي حرص على حضور مران الشياطين الحمر، من أجل مؤازرتهم قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري الحاسمة بدوري أبطال أفريقيا.

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وقام لاسارتي بلقطة طريفة خلال استقباله لجوزيه، حيث قام بتمرير يده على ملابس الأخير من أجل التبارك به وجلب الحظ منه قبل المباراة المصيرية.

لاسارتي يداعب جوزية خلال استقباله بمران ألاهلي اليوم#ALAHLYTV pic.twitter.com/4PtTlg1pxH — AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١٣ مارس ٢٠١٩

المباراة من المقرر أن تقام في 16 من مارس الجاري، ويحتاج الأهلي للفوز بها من أجل حسم تأهله إلى دور الـ8 دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة بين فيتا كلوب وسيمبا التنزاني.

يذكر أن جوزيه قاد الأهلي في فترة ذهبية نجح خلالها في حصد كافة البطولات، منها أربعة ألقاب دوري أبطال أفريقيا.