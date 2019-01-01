فيديو | لأول مرة في تاريخه - نهضة الزمامرة يصعد إلى الدوري المغربي للمحترفين

رجاء بني ملال يقترب من مرافقته في دوري الأضواء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حسم نهضة الزمامرة تأهله إلى الدوري المغربي للمحترفين قبل جولة واحدة من نهاية موسم دوري الدرجة الثانية.

تأهل الزمامرة جاء بعد تعادله أمام اتحاد سيدي قاسم بهدف لكل منهما، على ملعب العقيد علام، بالجولة الـ29 وقبل الأخيرة.

هذا الفوز رفع رصيد الصاعد للأضواء إلى النقطة 52 في صدارة جدول ترتيب الدرجة الثانية، ليخطف أول بطاقة تأهل.

#بطولة_إتصالات_المغرب|القسم الثاني| فرحة #نهضة_الزمامرة بصعوده الى القسم الأول الإحترافي لأول مرة في تاريخه. pic.twitter.com/BNsRpKWmiT — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) ٢١ أبريل ٢٠١٩

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ومن المنتظر أن يكون رجاء بني ملال هو المتأهل الثاني لدوري المحترفين، حيث يحل ثانيًا برصيد 50 نقطة، ويكفيه التعادل في الجولة الأخيرة لمرافقة الزمامرة.

وحقق بني ملال الفوز اليوم كذلك أمام شباب أطلس خنيفرة بثنائية نظيفة، ضمن مباريات الجولة نفسها.

ومن المقرر أن يلاقي في الجولة الأخيرة والحاسمة لتأهله جمعية سلا، في 26 من الشهر الجاري.