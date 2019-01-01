فيديو – كوليبالي يغيب عن مباراة السنغال القادمة وساسي يهدر ركلة جزاء

أجواء مشتعلة ومثيرة بين تونس والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

تأكد غياب كاليدو كوليابلي، لاعب المنتخب السنغالي، عن مباراة منتخب بلاده القادمة في كأس الأمم الأفريقية، بسبب تراكم البطاقات.

ويلعب المنتخب التونسي، أمام نظيره السنغالي في نصف النهائي الأول من كأس الأمم الأفريقية، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الدفاع الجوي.

وحصل كوليبالي، على بطاقة صفراء في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بعدما ارتطمت الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، وليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح نسور قرطاج.

وبهذه البطاقة الصفراء، تأكد غياب المدافع السنغالي، عن مباراة منتخب بلاده القادمة، سواء يوم الأربعاء في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، او الجمعة في النهائي.

وتقدم فرجاني لتنفيذ ركلة الجزاء، وسددها على يسار المرمى، وتصدى لها حارس مرمى أسود التيرانجا ليحافظ على نظافة شباكه.