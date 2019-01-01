فيديو | كريستيانو في حفل يويفا رغم الشائعات

الدون خسر جائزة المهاجم حتى الآن..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

وصل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس إلى إمارة موناكو الفرنسية، مقر حفل توزيع جوائز دوري أبطال أوروبا وإعلان قرعة النسخة الجديدة.

جاء ذلك ليضع حداً للشائعات التي زعمت عدم حضوره للحفل، وسط توقعات بعدم حصوله على جائزة لهذا الموسم.

وكان رونالدو قد قاد فريقه بعد دور المجموعات لعبور دور الـ16 على حساب أتلتيكو مدريد، بعد خسارة الذهاب 2-0، حيث سجل هاتريك في العودة.

ولكن في ربع النهائي ودع يوفنتوس المسابقة على يد أياكس الهولندي بمجموع المباراتين 3-2، وكان رونالدو قد سجل هدفي البيانكونيري أيضاً.

وبالفعل ذهبت جائزة أفضل مهاجم إلى ليونيل ميسي غريمه الأزلي ونجم برشلونة، فيما لا يزال ينافسه على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، رفقة فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

يذكر أن رونالدو توج بدوري أبطال أوروبا 5 مرات في مسيرته، بواقع واحد مع مانشستر يونايتد عام 2008، و4 مع ريال مدريد في 2014 و2016 و2017 و2018.