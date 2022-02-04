فيديو | كرة القدم ليست للجميع .. ملاكم يهدر فرصة ذهبية بعد تغيير مهنته!

شهدت أحد ملاعب دوري الدرجة الثانية الاوكراني اليوم، إهدار ألكسندر أوسيك، لاعب فريق بوليسيا، فرصة غريبة في ظهوره الاحترافي الأول بعدما قام بتغيير مهنته من الملاكمة إلى كرة القدم.

وشارك اليوم أوسيك، بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل في مباراة ودية اليوم في ظهوره الاحترافي الأول، ولعب فيها كبديل لمدة 13 دقيقة تقريبًا.

بدأ أوسيك تدريباته مع بوليسيا وتطور بشكل ملحوظ في الأسبوع الماضي، وشارك اليوم كبديل أمام فريق فيريس ريفني، في المباراة التي فاز فيها فريقه بهدفين مقابل هدف.

وأثناء عملية الإحماء قبل انطلاق المباراة، قام اللاعب على خط التماس ببعض حركات الملاكمة، قبل أن يشارك وهو يرتدي القميص رقم 17 في المباراة.

وبعد ثوان معدودة من مشاركته، أتيحت فرصة خطيرة لفريقه، بعرضية من الجانب الأيمن ولكن أوسيك فشل في التعامل معها وتسديدها في المرمى بالشكل المطلوب ومرت من أمامه.

Heavyweight boxing champion Oleksandr Usyk made his footballing debut for Ukrainian second-tier side FC Polissya and fluffed a golden chance to score just seconds later 😬 pic.twitter.com/ugV07zpIho — FootballJOE (@FootballJOE) February 4, 2022

وبمرور الوقت تحسن أداء أوسيك في المباراة، وتبادل التمريرات بشكل مميز مع زملائه في الملعب قبل نهاية اللقاء بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف، ولكن بحسب التقارير الصحفية، فإن تعاقد بوليسيا معه بشكل دائم لن يكون خيارًا مطروحًا.