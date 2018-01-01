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فيديو - كالديرون يقتل الفيحاء ويخطف 3 نقاط للفيصلي في الوقت الضائع

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كالديرون

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

خطف دييجو كالديرون لاعب الفيصلي، فوزًا قاتلًا على حساب الفيحاء، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وواصل الفيصلي انتصاراته، بعد أن حقق فوزًا هامًا على الوحدة في الجولة الماضية بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ13.

واستمر التعادل السلبي بين الفيصلي والفيحاء حتى الدقيقة 90 والأخيرة من المباراة، قبل أن يقتل الضيوف بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

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واستطاع كالديرون مهاجم الوحدة في خطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 91، ليضع ثلاثة نقاط جديدة في جعبة فريقه بالدوري السعودي.

وسدد مهاجم الفيصلي كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء على يسار حارس الفيحاء ليخطف الكولومبي الثلاثة نقاط للفيصلي.

وارتفع رصيد الفيصلي إلى 23 نقطة في المركز السادس من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الـ12.

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