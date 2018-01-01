فيديو - كالديرون يقتل الفيحاء ويخطف 3 نقاط للفيصلي في الوقت الضائع

فيسبوك تويتر عبده الليثي

خطف دييجو كالديرون لاعب الفيصلي، فوزًا قاتلًا على حساب الفيحاء، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وواصل الفيصلي انتصاراته، بعد أن حقق فوزًا هامًا على الوحدة في الجولة الماضية بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ13.

واستمر التعادل السلبي بين الفيصلي والفيحاء حتى الدقيقة 90 والأخيرة من المباراة، قبل أن يقتل الضيوف بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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واستطاع كالديرون مهاجم الوحدة في خطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 91، ليضع ثلاثة نقاط جديدة في جعبة فريقه بالدوري السعودي.

وسدد مهاجم الفيصلي كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء على يسار حارس الفيحاء ليخطف الكولومبي الثلاثة نقاط للفيصلي.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الفيصلي سجله اللاعب : دييقو كالديرون في الدقيقة 90+1

الفيصلي 1 : 0 الفيحاء #الفيصلي_الفيحاء pic.twitter.com/gkHtwjHTE2 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 27, 2018

وارتفع رصيد الفيصلي إلى 23 نقطة في المركز السادس من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الـ12.