فيديو - كأس خادم الحرمين الشريفين.. فوز كاسح للهلال وتأهل الاتفاق والخليج

فيسبوك تويتر عبده الليثي

حقق الهلال فوزًا كاسحًا على نظيره الدرع، ضمن دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي أقيمت على ملعب ستاد جامعة الملك سعود.

ونجح الهلال في تحقيق فوزًا بتسعة أهداف دون رد، ليتأهل إلى الدور القادم من كأس خادم الحرمين الشريفين بدون الدوليين.

ويشارك لاعبي الهلال الدوليين في بطولة كأس آسيا مع الأخضر السعودي، في البطولة التي ستنطلق اليوم في الإمارات. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وافتتح أهداف الهلال جيلمين ريفاس في الدقيقة 17، وجاء جوميز لتسجيل هاتريك في الدقائق 32 و51 و 64.

وعاد ريفاس لإضافة هدفه الثاني في الدقيقة 68، ويعود جوميز لتسجيل هدفه الرابع في الدقيقة 72، وتمكن كاريلو في إحراز هدف الهلال السابع في الدقيقة 82.

وسجل صالح الراشد الهدف الثامن للهلال بالخطأ في مرماه، واختتم أهداف الزعيم، ريفاس بتسجيله الهدف الثالث له في المباراة في الدقيقة 88.

وكان تأهل الاتفاق إلى دور الـ32 بعد الفوز على الدرعية بثلاثة أهداف دون رد، ضمن دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأحرز عبدالرحمن علي العبود الهدف الأول للاتفاق وسعد علي السلولي الهدف الثاني واختتم هزاع الهزاع الأهداف في الدقيقة 92.

وتأهل إلى دور الـ32 فريق الخليج على حساب المزاحمية، بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب نادي الخليج.

وبنفس النتيجة تأهل الرائد إلى الدور القادم من الكأس، بعد الفوز على عرعر.