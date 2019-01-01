فيديو - كأس الملك | مفاجأة بإطاحة البكيرية بالقادسية والباطن والفيحاء يتأهلان

الفيحاء يصعد بنتيجة تاريخية والباطن يحسم تأهله في الدقيقة الأخيرة

شهد اليوم الأول لمباريات دور الـ64 بكأس خادم الحرمين الشريفين، أولى المفاجآت بتأهل البكيرية على حساب القادسية، بالفوز عليه بهدف وحيد.

البكيرية حسم تأهله قبل نهاية المباراة بثماني دقائق، بهدف سجله عبد الله الغامدي، بعدما تسلم تمريرة بينية رائعة، لينطلق وينفرد بحارس القادسية ثم يراوغه ويضعها في المرمى الخالي، ليقود فريقه للتأهل لدور الـ32.

في مباراة ثانية، تأهل الفيحاء بسهولة بعدما دك شباك الشهيد بسداسية مقابل هدفين، على ملعب المجمعة الرياضية.

سجل أهداف الفيحاء عبد الله آل سالم "هدفين" ونايف عبدلي وعبد الكريم القحطاني وعمر حمد العودة وروبز بارانتيس في الدقائق 27، 46، 55، 60، 63، و80.

بينما جاء هدفي الشهيد في الدقيقتين 21 و29 بأقدام عبد الله الغامدي ومحمد عسيري.

وفي المباراة الثالثة والأخيرة، تأهل الباطن على حساب الحجاز بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.

كريستان دا كروز تقدم أولا للباطن في الدقيقة 65، لكن الحجاز تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 83، قبل أن يصعد الباطن بهدف محمد الظفيري في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.