فيديو - كأس الملك | الشباب والفتح والحزم والهجر يتأهلون لدور الـ32

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استكملت اليوم الأربعاء، مباريات دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين، وحسمت أربعة فرق صعودها إلى دور الـ32.

المباراة الأولى، حسمها الشباب لصالحه بثلاثية نظيفة أمام الساحل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان.

الهدف الأول سجله خالد كعبي في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول من رأسية مستغلًا ركلة ركنية، وبالطريقة نفسها أضاف جامان الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وبعدها بدقيقتين، ومن تسديدة من داخل منطقة الجزاء، أحرز لويز أنتونيو الهدف الثالث، ليحسم الشباب صعوده في شوط المباراة الأول.

المباراة الثانية، حقق بها الفتح الفوز أمام العربي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ليرافق الشباب في دور الـ32.

الفتح سجل هدفيه في الدقيقتين 20 و44 عن طريق حمد سعود الجهيم وخليل بنجورا، بينما أحرز العربي هدفه في الدقيقة 52 بأقدام عبد الله الحويل.

المباراة الثالثة، صعد بها الحزم على حساب الخلود بالفوز أمامه بهدف نظيف، على ملعب نادي الحزم.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44 عن طريق لويز فليبي.

أمام المباراة الرابعة، فحسمها هجر لصالحه على حساب الحائط بهدف وحيد، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

وسجل الهجر هدف التأهل في الدقيقة 67 عن طريق حسن زكريا الصولان.

يذكر أنه بالأمس حسم البكيرية والباطن والفيحاء تأهلهم لدور الـ32 على حساب القادسية والحجاز والشهيد.