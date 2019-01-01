فيديو – قطار النصر يواصل الانطلاق ويتخطى الزوراء برباعية في أبطال آسيا
بلال محمد فيسبوك تويتر
حقق النصر السعودي، أول فوز له في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وتخطى ضيفه الزوراء العراقي، بأربعة أهداف لهدف.
واستضاف النصر نظيره الزوراء، على ملعب الملك فهد في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، للبطولة الآسيوية.
افتتح احمد فاضل، التهديف في الدقيقة 12 عندما أعلن عن الهدف الأول للزوراء، بعد استلامه عرضية داخل منطقة الجزاء، ثم راوغ مدافع النصر ووضعها في المرمى ببراعة.
فيديو : هدف الزوراء العراقي# 1 - 0 #النصر السعودي .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/jgHdHukOQ1— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 8, 2019
وسريعاً وفي الدقيقة 24، تمكن عبد الله آل السالم من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض، من علامة الجزاء بعدما وضعها قوية في يمين المرمى.
فيديو : هدف تعادل #النصر السعودي 1 - 1 #الزوراء العراقي .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/lFDcIJXgFU— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 8, 2019
وبعد خمس دقائق من هدف التعادل للنصر، تمكن يحيي الشهري من تسجيل الهدف الثاني، بطريقة ولا أروع من ركلة حرة على مشارف منطقة جزاء الفريق العراقي.
فيديو : هدف #النصر السعودي 2 - 1 #الزوراء العراقي .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/KbYyO8fFlS— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 8, 2019
وفي الدقيقة 60 من المباراة، استطاع عمر هوساوي تسجيل الهدف الثالث للعالمي، بكرة رأسية جاءت بعد ركلة ركنية من ناحية اليمين نفذها الشهري.
فيديو : هدف #النصر السعودي 3 - 1 #الزوراء العراقي .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/2zIoklrpG7— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 8, 2019
وأنهى جوليانو مهرجان أهداف العالمي، في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها بتسديدة قوية في الشباك.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى النقطة الثالثة، يحتل بها المركز الثالث في المجموعة الأولى، وبفارق الأهداف عن الوصل المتذيل، بينما تجمد رصيد الزوراء عند النقطة الرابعة في المركز الثاني، خلف ذوب آهن المتصدر بسبع نقاط.