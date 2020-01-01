فيديو - في ظهور أول لأزارو.. الاتفاق يخطف فوزًا هامًا أمام الوحدة
حقق الاتفاق فوزًا هامًا على نظيره الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الاتفاق تمكن من قلب النتيجة على الوحدة بتأخره بهدف للفوز بهدفين، في لقاء يسيطر عليه الصعوبة دائمًا في منافسات الدوري السعودي.
افتتح الوحدة أهداف المباراة في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء عن طريق يوسف نياكات بعد هجمة مرتدة رائعة استغل تقدم الحارس وسدد الكرة من أعلاه.
د7’ هدف للوحدة! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 30, 2020
#يوسف_نياكاتي يفتتح التسجيل
#الاتفاق 0 : 1 #الوحدة
#الاتفاق_الوحدة
#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/K6xnEsMZFb
وتعادل سريعًا الاتفاق في الدقيقة 11 عن طريق سليمان دوكارا، بعد هجمة لها أكثر من فرصة تمكن اللاعب في النهاية من هز شباك الوحدة.
د11’ هدف للاتفاق! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 30, 2020
#دوكارا يسجل هدف التعادل
#الاتفاق 1 : 1 #الوحدة
#الاتفاق_الوحدة
#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/FGaOWMWmEN
وخطف الاتفاق الهدف الثاني في الدقيقة 51 من عمر المباراة عن طريق هزاع الهزاع بطريقة رائعة بعد تلقيه عرضية من الناحية اليمنى.
د51’ هدف للاتفاق! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 30, 2020
#هزاع_الهزاع يسجل الهدف الثاني
#الاتفاق 2 : 1 #الوحدة
#الاتفاق_الوحدة
#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/NRdtjI6hhD
وشارك وليد أزارو مهاجم الاتفاق الجديد لأول مرة، بعد انضمامه قادمًا من الأهلي المصري، في الدقيقة 70 من عمر المباراة.
وأضاف الهدف الثالث سعيد الربيعي في الدقيقة 94 من عمر المباراة، لينهي على آمال الوحدة في اللقاء تمامًا ويؤكد على الـ3 نقاط لفريقه.
وبذلك يرتفع رصيد الاتفاق إلى 20 نقطة في المركز العاشر بالدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الوحدة عن 27 نقطة في المركز الرابع.