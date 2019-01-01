فيديو | في الوقت القاتل - فوز مثير لـالفيصلي أمام الفيحاء برباعية

ديربي المجمعة كان مشتعلًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقتنص الفيصلي ثلاث نقاط ثمينة أمام الفيحاء برباعية مقابل ثلاثة أهداف، على استاد مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

هدف اللقاء الأول سجله روجيرو للفيصلي في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، ورد عليه إسبريا بهدف التعادل لأصحاب الأرض بعدها بثماني دقائق.

الضيوف أعادوا تقدمهم من جديد في الدقيقة 16 بهدف أنتي بوليتش، وعزز التقدم روجيرو بهدف ثالث في الدقيقة 25.

وقبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة، قلص إسبريا الفارق بإحراز الهدف الثاني للفيحاء في الدقيقة 44.

تعادل أصحاب الأرض بالهدف الثالث جاء في الدقيقة 69، لكن كان لبوليتش رأيًا آخر فقد سجل هدف الفوز للفيصلي في الدقيقة 7+90.

الهدف الرابع لنادي ⁧#الفيصلي⁩ سجله اللاعب أنتي بوليتش في الدقيقة 97

الفيحاء 3 : 4 الفيصلي

⁧#الفيحاء_الفيصلي⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/VlCDn4kFB6 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٠ أبريل ٢٠١٩

الفوز رفع رصيد الفيصلي إلى النقطة 43 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 28 في المركز الـ13 بجدول الترتيب.