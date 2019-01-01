فيديو | في أول ظهور لها - تقنية الفيديو تلغي هدف النجم الساحلي في مرمى المريخ

قالت تقنية الفيديو كلمتها بعد أول 32 دقيقة من ظهورها في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بمباراة النجم الساحلي التونسي والمريخ السوداني.

الاتحاد العربي قرر تطبيق التقنية بداية من دور نصف نهائي كأس زايد، لأول مرة في تاريخ البطولة، ليكون لقاء الليلة الشاهد الأول على ظهورها.

الدقيقة 32 من عمر المباراة، نجح بها ماهر الحناشي في استغلال تشتيت خاطئ للكرة من حارس المريخ ومدافعه، ليسدد الكرة بالمرمى، مسجلًا الهدف الأول.

وقرر بعدها الحكم البحريني نواف عبد الله اللجوء إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف، ليشير بعدها إلى إلغائه بقرار من حكم الفيديو.