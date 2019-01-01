فيديو - فيليكس سانشيز: كنا قادرين على مواجهة أي خصم والنجاح لا يحسب لي وحدي

مدرب قطر بدأ المهمة مع المجموعة الحالية من اللاعبين منذ مرحلة الشباب ويحصد حاليًا ثمار عمله

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد الإسباني فيليكس سانشيز؛ المدير الفني لمنتخب قطر، بعقلية لاعبي العنابي، مؤكدًا أن كانوا قادرين على تخطي أي خصم في كأس آسيا الإمارات 2019.

الأدعم حقق إنجازًا تاريخيًا أمس الجمعة، بالتتويج بطلًا لآسيا للمرة الأولى في تاريخه على حساب المنتخب الياباني، بالفوز أمامه بثلاثية مقابل هدف وحيد.

سانشيز قال، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "أظن أن كل المجموعة هي التي صنعت هذا الإنجاز وقامت بعمل عظيم، هذا الإنجاز لا يتعلق فقط بي كوني كنت أعمل مع هذه المجموعة منذ فترة الشباب منذ وقت طويل، لكن المجموعة كلها قامت بعمل كبير ونجحت في التتويج باللقب".

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وأضاف: "اللاعبون جميعًا يمتلكون عقلية الفوز، ونحن كجهاز فني حاولنا فقط أن نساعدهم على المضي قدمًا وهم كانوا قادرين على مواجهة أي خصم في هذه البطولة، وأظهروا قوة كبيرة ونجحوا في تحقيق هذه النتائج الرائعة".

الإسباني تابع: "اللاعبون كان لديهم خيارات عديدة للعب، ونحن حاولنا أن نسهل لهم الأمور من أجل مواجهة هؤلاء الخصم، وفي نهاية المطاف لعبنا بأسلوبنا واللاعبون تفهموا الخطط التي اتبعناها".

واختتم: "سنحاول الاستمرار على هذا النهج، من أجل المضي قدمًا والتحسن في كل الاستحقاقات المقبلة".

يذكر أن العنابي حقق عددًا من الأرقام القياسية خلال مشواره في البطولة، حيث صعد للنهائي دون استقبال أي أهداف قبلها.

وحصل المعز علي؛ لاعب العنابي، على لقب الهداف التاريخي لنسخة واحدة من البطولة بتسجيله تسعة أهداف، متخطيًا رقم الإيراني على دائي، الذي سجل ثمانية أهداف في نسخة 1996.