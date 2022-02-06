فيديو | "فوز للتاريخ ودرس للجميع" .. انبهار سعودي بانتصار الأهلي على مونتيري

أثار انتصار الأهلي المصري على مونتيري المكسيكي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية يوم أمس إعجاب وانبهار الإعلام السعودي، وقد أشاد العديد من اللاعميين بالإنجاز الذي جاء في ظل ظروف قاهرة للغاية.

بطل إفريقيا دخل مباراة الأمس وسط غياب 15 لاعبًا ما بين الإصابات والتواجد مع منتخب مصر في الكاميرون، والذي يستعد لمواجهة السنغال مساء اليوم الأحد في نهائي كأس أمم إفريقيا، ورغم ذلك استطاع تجاوز منافسه والتأهل لمواجهة بالميراس في نصف نهائي مونديال الأندية.

فلاح القطحاني: فوز للتاريخ ودرس للجميع

الناقد الرياضي "فلاح القحطاني" أكد خلال تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي أن انتصار الأهلي بتلك الظروف الصعبة على مونتيري هو فوز للتاريخ ودرس للجميع وتأكيد على امتلاك الفريق لشخصية البطل.

وأضاف لقناة 24 الرياضية السعودية "فاجأني اليوم الأهلي المصري، غاب عنه 7 لاعبين أساسيين ورغم ذلك قدم صراحة مباراة للتاريخ أمام فريق مكسيكي لم يسبق لأي نادٍ عربي الفوز عليه".

فلاح القحطاني : الأهلي المصري قدم مباراة للتاريخ ودرس للجميع أمام فريق "مونتيري" رغم غياب 7 لاعبين.

الحصاد الرياضي ...

@falahsport pic.twitter.com/xDg2zCZWMG — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 5, 2022

أتم "ما فعله هؤلاء الشباب الصغار والمستوى الذي قدمه الأهلي درس كبير جدًا لجميع من يلعب كرة القدم، الفريق أكد وأثبت امتلاكه لشخصية البطل".

سلطان اللحياني: الأهلي يظل الأهلي، وتلك أسباب انتصاره

الناقد الرياضي سلطان اللحياني أشاد كثيرًا بالنادي الأهلي وروح وقتال الفريق وتحديه كل الظروف الصعبة لتحقيق الإنجاز والفوز، وقد عدد أسباب الفوز وعلى رأسها المنظومة الإدارية والفنية الممتازة.

وأضاف خلال برنامج "أكشن مع وليد" "فوز للتاريخ يُثبت أن الأهلي هو الأهلي، مع الغيابات يظل الأهلي، مع الإصابات يظل الأهلي، مع عناد الاتحاد الإفريقي في توقيت البطولة يظل الأهلي".

"لماذا نقول ذلك؟ أكثر من 13 لاعبًا غائبين بين الإصابات والتواجد مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا ورغم ذلك حضر الأهلي بتنظيم أكثر من رائع وشخصية بطل ورغبة انتصار بدأ بها المباراة رغم تلك الغيابات، وقد اتضحت قيمة البديل في الأهلي لأنه رغم قيمة الأسماء الغائبة إلا أن الفريق أظهر رغبة وتحدٍ وقاوم كافة الظروف".

تابع "أبرز أسباب ذلك هو المنظومة الإدارية والفنية والعناصرية المتكاملة، نتحدث عن محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ ودورهما في تجهيز الفريق وبث روح المنافسة والانتصار، إذ رغم تلك الغيابات إلا أن الفوز والوصول لأقصى مدى في مونديال الأندية هو الهدف".

د. سلطان اللحياني: الاهلي المصري بغيابات وظروف من الاتحاد الافريقي إلا أنه كان بشخصية البطل وذلك بسبب:



- منظومة إدارية مميزة

- وجودة البديل

- ثبات الاداء والاسلوب مع تغيير العناصر

- روح التحدي والرغبة بالفوز#الاهلي_مونتيري



⁦#ShahidVIP⁩

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩ pic.twitter.com/6q94s9ryot — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 5, 2022

"ثاني تلك الأسباب هو خبرة شخصية البطل، وقد تميز الأهلي على مدار التاريخ بأنه الرقم الأهم في إفريقيا رغم أي ظروف، وما حققه من بطولات يؤكد ذلك، السبب الثالث هو جودة البديل وقدرته تعويض اللاعب الأساسي، السبب الرابع هو ثبات الأداء والأسلوب الفني، رغم الغيابات إلا أن البدلاء ظهروا بتنظيم رائع بنفس النهج والأسلوب".

أتم "النقطة الأخيرة وهي الأهم روح التحدي والرغبة بالفوز، رغم كل تلك الغيابات والظروف إلا أن الفريق أظهر رغبة كبيرة في التحدي والفوز وقد نجح في تحقيق هذا الانتصار التاريخي".

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