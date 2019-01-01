فيديو - فوز قاتل للتعاون على الرائد في الدوري السعودي

التعاون يخطف فوز مثير من التعاون

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق التعاون فوزًا قاتلًا على للرائد بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة منافسة قوية على الثلاث نقاط من أجل الصراع المشتعل في الدوري السعودي بالموسم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث لم ينجح اللاعبين في الفريقين في ترجمة الفرص التي اتيحت لهم إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني تمكن الرائد في التقدم بالهدف الأول بالدقيقة 53 عن طريق صالح الشهري من علامة الجزاء.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الرائد سجله اللاعب : صالح الشهري في الدقيقة 53 (من ركلة جزاء)



التعاون 0 : 1 الرائد



#التعاون_الرائد pic.twitter.com/kVBurTwqvU — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 7, 2019

وتعرض عبدالله الفهد للطرد في الدقيقة 79 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء أمام التعاون.

وتعادل سكري القصيم في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، عن طريق ربيع سفياني.

🎥 فيديو



الهدف رقم ( 500 ) 😍



ربيع السفياني لاعب @AltaawounFC يسجل الهدف المئوي الخامس في #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان للمحترفين في الدقيقة 89 ويعادل به النتيجة لفريقه



التعاون 1 : 1 الرائد #التعاون_الرائد #MBS pic.twitter.com/S3JVrQJiUX — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 7, 2019

وفي لبدقيقة التلسعة من الوقت بدل الضائع أحرز سفياني هدف الفوز للتعاون.

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #التعاون سجله اللاعب : ربيع سفياني في الدقيقة 9+90



التعاون 2 : 1 الرائد



#التعاون_الرائد pic.twitter.com/D0hJKs8hxT — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 7, 2019

وارتفع رصيد التعاون إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد الرائد 26 نقطة في المركز العاشر.