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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيديو - فوز قاتل للتعاون على الرائد في الدوري السعودي

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التعاون يخطف فوز مثير من التعاون

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

حقق التعاون فوزًا قاتلًا على للرائد بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة منافسة قوية على الثلاث نقاط من أجل الصراع المشتعل في الدوري السعودي بالموسم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث لم ينجح اللاعبين في الفريقين في ترجمة الفرص التي اتيحت لهم إلى أهداف.

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وفي الشوط الثاني تمكن الرائد في التقدم بالهدف الأول بالدقيقة 53 عن طريق صالح الشهري من علامة الجزاء.

وتعرض عبدالله الفهد للطرد في الدقيقة 79 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء أمام التعاون.

وتعادل سكري القصيم في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، عن طريق ربيع سفياني.

وفي لبدقيقة التلسعة من الوقت بدل الضائع أحرز سفياني هدف الفوز للتعاون.

وارتفع رصيد التعاون إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد الرائد 26 نقطة في المركز العاشر.

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