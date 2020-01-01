فيديو | فهد المولد: اشتقت إلى صديقي ميسي .. نلعب "بابجي" دائمًا

نجم الاتحاد يتحدث عن علاقته بالبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

عبر فهد المولد، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، عن اشتياقه إلى صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، مشيرًا إلى علاقة الصداقة القوية التي تربط بينهما.

المولد قال خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": اشتقت إلى ميسي، ورغم المسافات الكبيرة بيننا ولكن دائمًا ما نتواصل".

مهاجم الاتحاد تابع: "دائمًا يرسل لي، ونلعب بشكل دائم بعض الألعاب الإلكترونية، مثل بابجي وغيرها، ومنذ فترة لم نتواصل واشتقت له كثيرًا".

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فهد المولد: اشتقت لصديقي ميسي pic.twitter.com/ZYTT2ssvEb — Mosaab Salah (@Mosaab93) April 16, 2020

يذكر أن فهد المولد كانت له تجربة احترافية بالدوري الإسباني رفقة نادي ليفانتي عام 2018، حيث تمت إعارته لمدة 6 أشهر، لإعداده للمشاركة في كأس العالم 2018 رفقة المنتخب السعودي.

ويستعد المولد حاليًا للعودة إلى الملاعب بداية من شهر مايو المقبل، بعد فترة الإيقاف التي تعرض لها لمدة 12 شهرًا، بناء على قرار من لجنة المنشطات السعودية.

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ويشهد النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية حاليًا توقفًا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة السعودية.