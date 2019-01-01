فيديو - فرحة عارمة في قطر بهدفي العنابي في اليابان
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
نجح المنتخب القطري في تسجيل هدفين، في مرمى المنتخب الياباني خلال الشوط الأول من مباراة نهائي كأس أمم آسيا 2019 المقامة بالإمارات.
المعز علي صاحب الهدف الأول في الدقيقة 12 من زمن المباراة، عن طريق ركلة مزدوجة أسكنت شباك الساموراي الياباني.
وتمكن عبد العزيز من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب القطري في الدقيقة 28 من زمن المباراة، عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
فرحة الهدف الأول للمنتخب🇶🇦🇶🇦🇶🇦❤️— الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) February 1, 2019
فالكم الكأس🏆🏆#لأجل_قطر
#العنابي #الأدعم #كأس_آسيا2019
#قطر_اليابان pic.twitter.com/8tDu1tRwjQ
وانتشرت فرحة عارمة على جماهير قطر التي تتابع المباراة، والتي لم تتمكن من التوجه إلى الإمارات لمساندة العنابي في البطولة القارية.
إحتفالات الهدف الثاني 🇶🇦!#كأس_آسيا2019 #نهائي_كأس_آسيا pic.twitter.com/pUCKEnxjH3— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) February 1, 2019
المنتخب القطري وضع يدًا على كأس آسيا، ليتوج بها لأول مرة في تاريخه، بعدما أنهى الشوط الأول لصالحه بالفوز بهدفين دون رد.