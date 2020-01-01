فيديو - فان دير سار: خسارة لقب الأبطال حرمنا من الاحتفاظ بالنجوم

أياكس يتفوق على أكبر أندية أوروبا بمهارات لاعبيه

قال إيدوين فان دير سار الحارس التاريخي لنادي مانشستر يونايتد سابقاً والمدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام، إن فريقه كان قريباً للغاية من الاحتفاظ بنجومه الموسم الماضي في حال الفوز بدوري أبطال أوروبا.

أياكس كان قد خرج الموسم الماضي من دوري أبطال في نصف النهائي بعد الخسارة في مباراة الإياب أمام توتنهام في مباراة الإياب.

وأضاف في تصريحات لقنوات الكأس الرياضية: "الإبقاء على لاعبينا هو أمر جيد ولكن فارق العوائد المادية يرجح كفة خروجهم من النادي إلى أكبر الدوريات الأوروبية".

وأردف: "نحن نحقق من عائدات البث التلفزيوني من 8 إلى 9 مليون يورو في العام ولكن الاندية الكبيرة في إنجلترا تحقق عوائد تصل إلى 120 مليون يورو".

وتابع: "مع عدم السماح في هولندا للتعاقد مع أكثر من ثلاثة لاعبين أجانب، فأن التحدي أكبر في منافسة باقي الأندية في أوروبا ونحن نقبل التحدي".

فان دير سار أكد أن قيمة فريقه بالكامل تصل إلى 100 مليون يورو، وفرق أخرى فزنا عليها هي 900 مليون يورو، لذلك نأمل في أن نحافظ على ما نحققه.

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واختتم: "أثبتنا للجميع العام الماضي أن كرة القدم ليست كل شيء، حققنا ما تحققه أندية تصل عائدتها في الموسم إلى 200 مليون يورو، لذلك نحن نسير في الاتجاه الصحيح".

هل سيأتي الوقت ليكون أياكس قادراً على إبقاء لاعبيه وبناء جيل العصر الذهبي من جديد ؟ إيدوين فان دير سار الرئيس التنفيذي لنادي #أياكس يجيب عبر برنامج #ضيفنا .. #قنوات_الكاس@vdsar1970 pic.twitter.com/8zKtZvlFQf — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 22, 2020

يذكر أن أياكس غادر دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد وقوعه ثالثاً في المجموعة التي تضم تشيلسي وفالنسيا الإسباني.