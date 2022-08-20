فيديو | عودة بريمن الجنونية على دورتموند في الوقت الضائع

عودة درامية وتاريخية في ألمانيا

شهد ملعب سيجنال إيدونا بارك سيناريو درامي رائع في عالم كرة القدم في مواجهة أصحاب الأرض فريق بوروسيا دورتموند ضد نادي فيردر بريمن.

حيث استطاع الضيوف قلب الطاولة على فريق الأسود والأصفر في آخر الدقائق، بعد أن تقدم دورتموند بثنائية نظيفة، لينتهي اللقاء بفوز فيردر بريمن بنتيجة 3-2.

وكان للبدلاء الكلمة النهائية في المباراة، حيث سجلت أهداف فيردر بريمن من خلال 3 لاعبين كانوا على الدكة، قبل أن يقرر المدرب أولي فيرنر دخولهم لقلب نتيجة اللقاء وحصد الـ 3 نقاط.

ماذا حدث في المباراة؟

كان كل شيء يشير إلى حصول أصحاب الأرض على نقاط المباراة، حيث تقدم رجال دورتموند في الدقيقة 45 بهدف رائع من تسديدة اللاعب يوليان براندت.

وفي الدقيقة 77 سجل رافاييل جيريرو الهدف الثاني من تسديدة بعيدة قوية للغاية، وبدا وأن كل شيء يسير تجاه فوز بوروسيا.

لكن فيردر بريمن عاد للقاء في الدقيقة 89 حيث سجل الظهير الأيسر لي بوتشانان الهدف الأول بتسديدة رائعة وجميلة جدًا بوجه القدم الخارجي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، يسجل صانع الألعاب نيكلاس شميدت هدف فيردر بريمن الثاني عبر رأسية متقنة.

وبعدها بدقيقتين، يتلقى أوليفير بوركي تمريرة رائعة من قبل اللاعب ميتشيل فيسير، ليضع الكرة بقوة على يسار الحارس ويعلن انتصار فريقه بسيناريو درامي للغاية.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق فيردر بريمن للنقطة 5 في المركز السابع، فيما يتجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند النقطة السادسة في المركز السادس.