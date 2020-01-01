فيديو | عندما تدخل الأمن لفض اشتباك لاعب الاتحاد وإداري الاتفاق

ما الذي حدث في مواجهة الاتفاق والاتحاد؟

يستعد فريق نادي الاتحاد، لمواجهة نظيره الاتفاق مساء الجمعة، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ودائمًا تُعرف مواجهات الاتفاق والاتحاد بالندية والشراسة، حيث شهدت الكثير من الأحداث عبر تاريخها، وذلك في ظل الصراع بين الفريقين على المراكز المتقدمة عبر تاريخ جميع البطولات.

المزيد من الفرق

وتحمل المواجهات السعودية بين الأندية عبر تاريخها، الكثير من الأحداث والوقائع، حيث نتحدث هذه المرة عن واقعة حدثت في مواجهة بين الاتحاد والاتفاق عام 2017 في دورة تبوك الودية..

خلال صيف 2017 أقيمت دورة تبوك، ضمن استعدادات الأندية لبداية الموسم الجديد، حيث شارك الاتحاد والاتفاق بهدف الاستعداد لانطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين وقتها.

والتقى الفريقين ونجح الاتفاق في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد على الاتحاد، في المباراة التي أقيمت بينهما.

ولكن بعد انتهاء المباراة، حدثت مشادة بين فهد الأنصاري لاعب الاتحاد، وهذلول البريك إداري نادي الاتفاق، ليتدخل محمود كهربا زميل الأنصاري، ودخل في مشادة عنيفة مع البريك، تطورت إلى الاشتباك بالأيدي.

أخبار الاتحاد اليوم | كاريلي يعتمد على الشباب وحقيقة هروب البدري

كهربا قام بدفع هذلول، ليحاول الاشتباك معه أكثر من مرة، وسط تدخل بعض زملائه بالفريق والطاقم الإداري وأفراد الأمن، لإبعاد اللاعب عن الإداري.

وانتهى الأمر دون وجوع اشتباك بالأيدي بين الطرفين، حيث توجه كلًا منهما على غرفة الملابس الخاصة بفريقه، وينتهي الأمر دون أي تطورات أخرى.

هذلول البريك حرص على الاعتذار عن سوء التفاهم الذي حدث بينه وبين ثنائي الاتحاد فهد الأنصاري ومحمود كهربا، بعد المباراة التي جمعت بين الاتحاد والاتفاق في دورة تبوك الودية.

البريك قال: "أتقدم بالاعتذار لثنائي الاتحاد محمود كهربا وفهد الأنصاري، لا توجد مشاكل مع الثنائي، والأنصاري وكهربا على رأسي من فوق".

ومن جانبه رد كهربا على بعض الاتهامات التي وجهت له بعد تلك الواقعة، حيث قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال:

" من يلعب للاتحاد لا يعرف السقوط، نحترق ونستفز ومع ذلك سوف نعود، موعدنا الدوري يا جمهور الذهب، وكل الاحترام والتقدير لرجال الداخلية الأوفياء".