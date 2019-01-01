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كأس آسيا

فيديو - عموري يساند منتخب الإمارات أمام البحرين من الملعب

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زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

حرص عمر عبد الرحمن "عموري"؛ نجم منتخب الإمارات والهلال السعودي، على مؤازرة منتخب بلاده قبل المباراة الافتتاحية بكأس آسيا 2019.

ويواجه الأبيض حاليًا منتخب البحرين في أولى مباريات دور المجموعات بالبطولة القارية، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

ورغم غياب عموري عن البطولة إثر تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال أكتوبر الماضي بالدوري السعودي إلا أن حرص على التواجد في تدريبات الإحماء لمنتخب بلاده قبل لقاء الافتتاح للشد من أزر اللاعبين وتحميسهم على بذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير، في فيديو نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية.

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وتستضيف الإمارات الحدث القاري، الذي بدأ اليوم ومن المقرر أن يستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

الأبيض يقع في المجموعة الأولى، ومن المقرر أن يواجه في لقائه الثاني منتخب الهند بالعاشر من الشهر الجاري ثم تايلاند في 14 من الشهر ذاته.

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