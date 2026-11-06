فيديو | بعد 15 عامًا من الغياب.. عمر السومة يعود لهز الشباك في سوريا و"تعليق مثير" من وليد الفراج!

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ليلة بـ"مشاعر متضاربة" لعمر السومة..

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بعد 15 سنة من الرحيل عن بلاده؛ ها هو الأسطورة السورية عمر السومة يعود للتسجيل من جديد، في مسابقة الدوري المحلي.

السومة البالغ من العمر 37 سنة، عاد إلى سوريا من بوابة نادي الوحدة، في صيف العام الحالي "2026"؛ وذلك في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فريق الحزم السعودي.

وانتظر السومة إلى يوم 6 نوفمبر 2026؛ ليسجل أول أهدافه مع الوحدة ضد نادي أهلي حلب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السوري.

هدف السومة جاء في الدقيقة 70؛ حيث حاول أولًا بلعبة خلفية مزدوجة، إلا أنها ذهبت بعيدًا، قبل أن ينهض ويقاتل على الكرة حتى أسكنها داخل الشباك.

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لكن هدف الأسطورة السورية لم يشفع لفريقه؛ الذي خسر (2-3) ضد أهلي حلب في النهاية، وسط حضور جماهيري غفير للغاية.

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* وليد الفراج يعلق

ومن ناحيته.. علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج مساء يوم الجمعة، على هدف الأسطورة السورية عمر السومة "الأول"؛ بعد عودته إلى بلاده من جديد، في صيف العام الحالي.

الفراج كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "اكتشفت اليوم أن سوريا العزيزة تمتلك جمهورًا لديه شغفًا كبيرًا، وحماسًا حقيقيًا للعبة كرة القدم".

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وأضاف الفراج: "الحبيب عمر السومة، يسجل هدفًا لمصلحة نادي الوحدة، أكبر الأندية السورية جماهيرية، ومقره في دمشق".

واختتم الإعلامي الرياضي تعليقه؛ بالقول: "شكلي سأصبح مشجعًا للوحدة في سوريا.. البرتقالي مشعلل الدنيا".

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جدير بالذكر أن فريق الوحدة الأول لكرة القدم، يحتل "المركز الحادي عشر" في جدول ترتيب الدوري السوري؛ برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل مقابل 3 هزائم، في 5 جولات.