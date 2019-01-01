فيديو - عُمان تُسقط الكويت وتشعل المجموعة الثانية في خليجي 24
حقق المنتخب الُعُماني فوزًا هامًا على نظيره الكويتي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الثانية من منافسات خليجي 24 المقامة حاليًا في قطر.
المنتخب العُماني قلب المجموعة رأسًا على عقب بالفوز على الكويت وأشعلها، وستكون المباراة الأخيرة في المجموعات هي الفاصلة لتحديد المتأهلين.
كان المنتخب الكويتي قد حقق الفوز على نظيره السعودي في اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبفوز عمُان يجعل المجموعة مشتعلة بشكل كبير.
تقدم عبدالعزيز حميد في الشوط الأول بالدقيقة 16 عن طريق ضربة جزاء لصالح المنتخب العُماني، ليأخذ خطوة نحو أول 3 نقاط.
فيديو : هدف منتخب #عمان يتقدم 1 - 0 منتخب #الكويت عبر عبدالعزيز المقبالي د16 .. #خليجي24 #الكويت_عمان #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/OfrtDrYvln— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2019
وجاء نفس اللاعب بمضاعفة النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 32 من عمر المباراة، أيضًا من ركلة جزاء ليصدم المنتخب الكويتي ويبعد عنه الـ3 نقاط.
فيديو : هدف منتخب #عمان يتقدم 2 - 0 منتخب #الكويت عبر عبدالعزيز المقبالي د32 .. #خليجي24 #الكويت_عمان #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/YfDct8lQMT— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2019
وفي الشوط الثاني حاول المنتخب الكويتي العودة والفوز بالمباراة من أجل حسم التأهل بشكل رسمي، حيث أحرز هدف في الدقيقة 79 من عمر اللقاء ولكن لم يتمكن من التعادل والفوز.
فيديو : هدف #منتخب_الكويت يقلص النتيجة 1 - 2 #منتخب_عمان عبر يوسف ناصر د79 .. #خليجي24 #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/GxRniTJlRD— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2019
وبذلك ارتفع رصيد المنتخب العُماني إلى 4 نقاط في المركز الأول متصدرًا للمجموعة، بينما تجمد رصيد الكويت عند 3 نقاط في مركز الوصافة.