فيديو - عُمان تُسقط الكويت وتشعل المجموعة الثانية في خليجي 24

عُمان تخطف 3 نقاط هامة من الكويت

حقق المنتخب الُعُماني فوزًا هامًا على نظيره الكويتي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الثانية من منافسات خليجي 24 المقامة حاليًا في قطر.

المنتخب العُماني قلب المجموعة رأسًا على عقب بالفوز على الكويت وأشعلها، وستكون المباراة الأخيرة في المجموعات هي الفاصلة لتحديد المتأهلين.

كان المنتخب الكويتي قد حقق الفوز على نظيره السعودي في اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبفوز عمُان يجعل المجموعة مشتعلة بشكل كبير.

تقدم عبدالعزيز حميد في الشوط الأول بالدقيقة 16 عن طريق ضربة جزاء لصالح المنتخب العُماني، ليأخذ خطوة نحو أول 3 نقاط.

وجاء نفس اللاعب بمضاعفة النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 32 من عمر المباراة، أيضًا من ركلة جزاء ليصدم المنتخب الكويتي ويبعد عنه الـ3 نقاط.

وفي الشوط الثاني حاول المنتخب الكويتي العودة والفوز بالمباراة من أجل حسم التأهل بشكل رسمي، حيث أحرز هدف في الدقيقة 79 من عمر اللقاء ولكن لم يتمكن من التعادل والفوز.

وبذلك ارتفع رصيد المنتخب العُماني إلى 4 نقاط في المركز الأول متصدرًا للمجموعة، بينما تجمد رصيد الكويت عند 3 نقاط في مركز الوصافة.