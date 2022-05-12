فيديو | علي البليهي يُحرج وليد الفراج بعد فوز الهلال على الاتفاق!

أحرج علي البليهي مدافع نادي الهلال، الإعلامي الرياضي وليد الفراج على الهواء، خلال تصريحاته عقب مباراة الهلال والاتفاق، التي انتصر فيها الزعيم.

الهلال ينتصر على الاتفاق ويقترب من الاتحاد

حقق فريق نادي الهلال الفوز بهدفين دون رد على نظيره الاتفاق، في المباراة المؤجلة من الجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء.

الهلال رفع رصيده إلى النقطة 55 في وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، خلف الاتحاد المتصدر بفارق 6 نقاط، قبل مباراة الكلاسيكو بينهما.

وتقلص الفارق بين الهلال والاتحاد إلى 6 نقاط، قبل مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بينهما بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مساء يوم الأحد المقبل.

كيف أحرج علي البليهي وليد الفراج؟

حرص مراسل برنامج "أكشن مع وليد" المذاع على قناة "إم بي سي أكشن" على إجراء حوار تليفزيوني قصير مع علي البليهي الذي أحرز هدفًا في مباراة الاتفاق.

البليهي قال خلال الحوار: "ألف مبروك لجمهور الهلال، وحظ أوفر لفريق الاتفاق، والحمد لله على الفوز، والجمهور لم يقصر وننتظرهم إن شاء الله في القادم".

مدافع الهلال اختتم حديثه موجهًا رسالة محرجة للفراج قائلًا: "مباراة الاتحاد مثل أي مباراة، وأريد أن أقول لوليد الفراج حظ سعيد المرة القادمة".

ولم يعلق الفراج على رسالة علي البليهي له، حيث اكتفى بالضحك وقال: "طيب يا البليهي".

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