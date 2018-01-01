فيديو - طلائع الجيش يخطف فوزًا هامًا أمام مصر للمقاصة
عبده الليثي فيسبوك تويتر
حقق طلائع الجيش فوزًا صعبًا على نظيره مصر للمقاصة، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "استاد الرياضة العسكري"، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.
أحرز أحمد سامي مدافع طلائع الجيش الحالي ومصر للمقاصة السابق، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 47 من أحداث اللقاء.
وفاجيء أصحاب الأرض الضيوف بعد بدء الشوط الثاني بدقيقتين فقط بهدف الثلاثة نقاط عن طريق تصويبة من احمد سامي بعد تلقيه عرضية من مصطفى محمد.
وفشلت محاولات مصر للمقاصة في العودة للمباراة مرة أخرى، لينتهي اللقاء بفوز فريق الجيش بالثلاثة نقاط في مباراة صعبة.
وارتفع رصيد الجيش إلى 21 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 26 نقطة في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري الممتاز.
سيداتي سادتي ها هو الهدف الأفضل في الجولة الأوروبية 🔥🔥
2-1
أصحاب الأرض يتقدمون على تشيلسي ببراعة 🤩🔝 pic.twitter.com/Tf1AUhEyj1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 13, 2018