فيديو | طفل إيراني يتحدى محمد صلاح ويقلد حركاته

انتشرت في الأيام الأخيرة مقاطع فيديو لطفل إيراني يدعى محمد طه بورحسيني يقلد فيه النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول بإعلانه الشهير مع شركة المشروبات الغازية الذي انتشر قبل أيام.

جاء هذا ليعبر الطفل صاحب الـ 9 سنوات عن إعجابه الكبير بالنجم المصري، ويؤكد في تصريحات صحفية عن حبه الكبير له ولتقليد كل حركات.

Meet 7-year-old Iranian boy Mohamad Taha who is a big fan of Egyptian football star @MoSalah. pic.twitter.com/8knV0ZyarT