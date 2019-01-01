فيديو | طفل إيراني يتحدى محمد صلاح ويقلد حركاته

طفل إيراني يدعى محمد طه يتخذ من المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول مثلًا أعلى له ويقلد حركاته، وينجح في تكرار تحديه الشهير الذي انتشر قبل أيام.

فيسبوك تويتر علي رفعت

انتشرت في الأيام الأخيرة مقاطع فيديو لطفل إيراني يدعى محمد طه بورحسيني يقلد فيه النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول بإعلانه الشهير مع شركة المشروبات الغازية الذي انتشر قبل أيام.

جاء هذا ليعبر الطفل صاحب الـ 9 سنوات عن إعجابه الكبير بالنجم المصري، ويؤكد في تصريحات صحفية عن حبه الكبير له ولتقليد كل حركات.

Meet 7-year-old Iranian boy Mohamad Taha who is a big fan of Egyptian football star @MoSalah. pic.twitter.com/8knV0ZyarT — Negar Mortazavi (@NegarMortazavi) ٥ مارس ٢٠١٩

وقال الطفل: "أنا أشاهد كل مباريات محمد صلاح مع فريق ليفربول، وأحب أن أتبع كل ما يقوم به وأقلد التحديات والحركات التي ينفذها".

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وأكمل الطفل متحدثًا عن حلم حياته في الوقت الحالي: "أتمنى أن أستطيع في أحد الأيام أن أقابل محمد صلاح، وأن أخبره أنه اللاعب الأفضل في العالم".

وكان محمد صلاح قد ظهر في مقطع فيديو إعلاني لصالح شركة مشروبات غازية وهو يقوم بضرب المشروب الغازي بالكرة من مسافة بعيدة ودون أن ينظر.

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جدير بالذكر أن محمد صلاح يمر بفترة صعبة مع ليفربول حيث ابتعد عن التهديف مؤخرًا وتراجع فريقه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من القمة للمركز الثاني خلف مانشستر سيتي.