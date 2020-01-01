فيديو - "صاروخية" خميس إسماعيل تحقق "ريمونتادا" الوحدة أمام الفجيرة

الوحدة يقلب الطاولة على الفجيرة

حقق الوحدة الفوز على نظيره الفجيرة، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري الخليج العربي.

الوحدة تمكن من تحقيق الفوز الثالث على التوالي في منافسات دوري الخليج العربي، ليواصل نتائجه الإيجابية في البطولة.

انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، وتأجل حسم اللقاء إلى أخر 20 دقيقة في المباراة لتظهر الإثارة متأخرة.

تقدم جيرفيرسون ماتيوس للفجيرة في الدقيقة 69 من عمر اللقاء بعد انطلاقة رائعة من الجانب الأيسر وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة داخل المرمى.

وتعادل سبيستيان تيجالي للوحدة في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، بعد استغلال كرة مرت من أعلى دفاعات الفجيرة ليهز شباك المنافس.

وبعد 5 دقائق، تمكن خميس إسماعيل من إحراز الهدف الثاني للوحدة ليقلب الطاولة على الفجيرة ويخطف الـ3 نقاط لفريق.

وجاء هدف خميس من تسديدة صاروخية بعيدة المدى سكنت شباك الفجيرة في لقطة رائعة من لاعب الوحدة ومن أفضل أهداف الدوري الإماراتي حاليًا.

اللقاء شهد هدفاً أسطورياً!#الوحدة يقلب الطاولة على ضيفه #الفجيرة ويخرج بفوز ثمين رافعاً رصيده إلى 23 نقطة بالمركز السابع.. #دوري_الخليج_العربي - الجولة 14 #أبوظبي_الرياضية 1#الوحدة_الفجيرة pic.twitter.com/R7LpuyzHmx — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 29, 2020

وارتفع رصيد الوحدة إلى 23 نقطة في المركز السابع في دوري الخليج العربي، بينما يحتل الفجيرة المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.