فيديو صادم | تشافي سيمونز يوجه إهانات لأحد المشجعين عقب تعرضه لإصابة خطيرة!

تُبرز اللقطات، التي صورها أحد مشجعي فريق "الذئاب"، حالة الانفعال الشديد التي سيطرت على سيمونز في لحظة حرجة من مسيرته. وفي أثناء نقله عبر خط التماس، وجه حديثه بانفعال وحدة نحو شخص ما في المدرجات.

وكان توتنهام قد حسم لصالحه مواجهة حاسمة من أجل البقاء بهدف نظيف (1-0)، لكنه تكبد خسارة فادحة بخروج سيمونز في الشوط الثاني إثر تعرضه لما يبدو أنه إصابة بالغة في الركبة.

اتسم الشوط الأول بالملل وغياب الفرص الحقيقية؛ ورغم هيمنة توتنهام على الاستحواذ، إلا أنه فشل في تشكيل أي خطورة هجومية تذكر.

وعقب الاستراحة، تعثر سيمونز أثناء ركضه خلف الكرة نحو خط النهاية، ليسقط أرضاً ويشتكي على الفور من ألم حاد في ركبته. ورغم محاولته النهوض واستكمال اللعب، إلا أنه اضطر للسقوط مجدداً لعدم قدرته على الاحتمال.

وغادر النجم، الذي مَثّل المنتخب الهولندي في 34 مباراة دولية، أرضية الملعب على محفة طبية، ليدخل إثر ذلك في مشادة مع أحد مشجعي الفريق المنافس.







