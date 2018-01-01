فيديو – شيكابالا يصنع فوز أبولون الثاني في الدوري اليوناني

أبولون يحقق فوزه الثاني في الدوري اليوناني بعد مرور 14 جولة

فيسبوك تويتر بلال محمد

نجح المحترف المصري، محمود عبد الرازق شيكابالا، في صناعة هدف فوز فريقه اليوناني أبولون اليوم، على نظيره اكسانثي في الدوري.

وحقق أبولون الفوز بهدف نظيف، على حساب اكسانثي في الجولة الـ 14 من الدوري اليوناني بتوقيع توماس.

شيكابالا بدأ المباراة على مقاعد البدلاء، وشارك في الدقيقة 50، ليصنع هدف الفوز لفريقه بعد نزوله بثمان دقائق فقط.

استلم شيكابالا كرة من على مشارف منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، ومررها لزميله البرازيلي توماس والذي بدوره سددها بقوة في الشباك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد أبولون للنقطة الخامسة، يتذيل بهم جدول الترتيب، وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد اكسانثي عند النقطة الـ 19 في المركز الثامن.