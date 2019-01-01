فيديو – شباب الأهلي دبي يخطف المركز الثاني بثلاثية في شباك دبا

شباب الأهلي يقفز إلى المركز الثاني في ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

نجح شباب الأهلي دبي في خطف المركز الثاني، من الدوري الإماراتي بعد فوزه بثلاثة اهداف مقابل هدف على حساب دبا الفجيرة، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري.

شباب الأهلي بدأ المباراة بقوة، وكان التهديد الأول في الدقيقة 12 بعد كرة رأسية من أحمد خليل ولكن الدفاع أبعد الكرة في الوقت المناسب.

وفي الدقيقة 35 افتتح ماورو دياز أهداف اللقاء لصالح شباب الأهلي، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات قليلة، استطاع دبا خطف هدف التعادل، عن طريق يوسف الرواشدة بعد عرضية من الجانب الأيسر.

وبعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني، تمكن وليد عباس من إضافة الهدف الثاني لشباب الأهلي، بعدما استغل خطأ الحارس ليضع الكرة في الشباك.

اهداف | مباراة # شباب_الأهلي 3 و دبا 1 - دوري الخليج العربي pic.twitter.com/GDfXXWTZVX — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) April 5, 2019

وفي الدقيقة 56 أضاف أحمد خليل الهدف الثالث لفريقه، من ركلة حرة نفذها بقوة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها ارتطمت بالحائط البشري لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد شباب الأهلي إلى النقطة 38 في المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن العين صاحب المركز الثالث.