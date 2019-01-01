فيديو - شباب الأهلي دبي يتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة على حساب النصر

مباراة مثيرة بين شباب الأهلي دبي والنصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق شباب الأهلي دبي، الفوز على نظيره النصر، ضمن ربع نهائي كأس رئيس الدولة بالإمارات، بركلات الترجيح 4 – 3 ليتأهل لنصف النهائي.

انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح لحسم المواجهة والمتأهل للمربع الذهبي.

وأحرز محمد العكبري لاعب النصر الهدف الأول في المباراة، والتقدم للنصر في الدقيقة 79 بعد قيامه بمراوغة حارس مرمى شباب الأهلي دبي وتسديد الكرة في المرمى الخالي.

وتعادل لوفانور لاعب شباب الأهلي دبي في الدقيقة 89 من عمر اللقاء من ركلة جزاء سددها على يسار الحارس وتصدى لها بالفعل ولكن أكملها اللاعب داخل المرمى.

ولجأ الفريقين للأشواط الإضافية ولكن لم يتمكن أحداهما في خطف الفوز ليلجأو لركلات الترجيح، وخطف شباب الأهلي دبي التأهل بنتيجة 4 – 2.