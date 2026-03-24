عندما تكون كرة القدم في أفضل حالاتها، لا تتعلق بالانتصارات والخسائر أو الأهداف والتصديات؛ بل تتعلق بالمشاعر. في جوهرها، الرياضة هي انفجار عاطفي، شيء مشترك بين أشخاص يشاهدون اللحظة نفسها وهي تنكشف في الوقت الفعلي. إنها تلك العناق مع غريب بجانبك، الصرخة التي تخرج منك دون وعي، والذهول الذي يجعلك تحدق في شاشة أو ملعب متسائلاً عما شهدته للتو.

بالنسبة للكثير من مشجعي كرة القدم الأمريكيين، كان هدف لاندون دونوفان ضد الجزائر في كأس العالم 2010 هو تلك اللحظة. جاء الهدف في حقبة كانت فيها وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال في طور التكوين، عندما بدأت التجارب المشتركة عبر الإنترنت في تحديد شكل الانتماء الرياضي. وهذا جزء كبير من السبب في أن الهدف لا يزال أكثر الأهداف التي أعيد عرضها وعاشها الناس في تاريخ الكرة الأمريكية. تلك ردود الفعل الشخصية - في الحانات التي انفجرت فرحاً، وغرف المعيشة التي اشتعلت - اكتسبت حياة خاصة بها، وحُفظت للأبد في العصر الرقمي المبكر.

يعيش هدف دونوفان الآن في أرشيف يوتيوب مع ملايين المشاهدات وفي ذكريات المشجعين الذين شعروا باللحظة وقت وقوعها. كما يعيش بالنسبة لدونوفان نفسه الذي يعتبره الكثيرون أعظم لاعب أمريكي على مر العصور، لا يزال هذا الهدف الذي يعرفه: لحظته المميزة، إرثه، واللحظة التي لخصت كل ما كان يمثله للكرة الأمريكية.

لقد كانت "عاصفة مثالية" داخل الملعب وخارجه. وفي الوقت الذي احتاجت فيه كرة القدم الأمريكية إلى لحظة فارقة، حصلت عليها في جنوب إفريقيا، وهي لحظة غيرت كل شيء للأجيال التي تلتها.





تهيئة المشهد





مع التوجه إلى كأس العالم 2010، كان المنتخب الأمريكي يقف عند مفترق طرق. فقد حلق عالياً في 2002 ببلوغ ربع النهائي، قم انهار وخرج من دور المجموعات بعد أربع سنوات. عاش دونوفان كلا النقيضين - النجم الشاب الساطع في 2002، والوجه المحبط في 2006. وبحلول عام 2010، كان السؤال يحوم: إلى أين تتجه كرة القدم الأمريكية بالضبط؟

لم تمنح قرعة المجموعات أي وقت للراحة. افتتحت الولايات المتحدة مشوارها ضد إنجلترا، في مواجهة غارقة في التاريخ والتوقعات. كانت إنجلترا هي المرشحة لتصدر المجموعة، تاركة الولايات المتحدة وسلوفينيا والجزائر للقتال على المركز الثاني. منح التعادل القوي 1-1 مع "الأسود الثلاثة" دفعة مبكرة.

المباراة الثانية جلبت الفوضى. بعد التأخر 2-0 أمام سلوفينيا، شنت الولايات المتحدة عودة شرسة. بدا أن موريس إيدو قد سجل هدف الفوز المتأخر، لكن صافرة غامضة لخطأ ألغت الهدف.

قال إيدو لشبكة ESPN في 2020: "سمعت الصافرة وقلت: ما هذا بحق الجحيم؟ لو احتُسب ذلك الهدف، لكان على الأرجح أعظم عودة في تاريخ الكرة الأمريكية... ولكن هل تعلم؟ لقد مهد ذلك للحظة لا تصدق في مباراة الجزائر".

بنقطتين من مباراتين، دخلت الولايات المتحدة ختام المجموعات وهي تدرك تماماً ما يتعين عليها فعله.





"قصة خيالية يصعب تصديقها"





بدأت المباراة الأخيرة في دور المجموعات، التي أقيمت في بريتوريا في 23 يونيو، بشكل فوضوي. سددت الجزائر كرة في العارضة في الدقائق الأولى، مما كاد يضع الولايات المتحدة في مأزق مبكر معتاد. لكن بعد ذلك الذعر، سيطر الأمريكيون. قاد كلينت ديمبسي موجة تلو أخرى من الهجمات، وألغي له هدف بداعي التسلل، واصطدمت كرة أخرى بالقائم، وأضاع فرصة كبيرة ليبقى التعادل السلبي قائمًا بشكل غير مفهوم..

ومع اقتراب الوقت من الدقيقة 90، اقتربت أيضاً آمال المنتخب الأمريكي من التبخر.

قال المعلق إيان دارك لشبكة Fox Sports: "كانوا في طريقهم للخروج من كأس العالم. انتهت الدقائق التسعون. أتذكر تفكيري عندما أمسك تيم هاوارد بالكرة، أن هذه كانت حقاً الفرصة الأخيرة. لم يتمكنوا من فعلها. كانت واحدة من تلك القصص التي تبدو خيالية أكثر من اللازم".

ومع ذلك، كانت المباراة لا تزال تخبئ منعطفاً أخيراً.

اللحظة الحاسمة





لا يجب أن ننسى وسط كل هذا: تيم هاوارد يستحق التقدير. بدونه، لم تكن لحظة دونوفان السحرية لتحدث أبداً. وبدونه، لن نتحدث عن مشوار المنتخب في مونديال 2010 بعد مرور 15 عاماً.

قال دونوفان لموقع "ذا أتلتيك": "ما لا يدركه الناس في تلك المباراة أنه في الدقائق العشر الأخيرة تقريباً، تخلينا نحن المهاجمين الخمسة تماماً عن مسؤولياتنا الدفاعية. كان تيم يعلم أن عدداً منا كان يتمركز في مناطق متقدمة من الملعب بحثاً عن فرصة".

بعد أجزاء من الثانية من تصدٍ حاسم، أظهر هاوارد دهاءه. التقط حارس المرمى الكرة ورمى بها فوراً لمسافة 50 ياردة للأمام، رماها بسرعة لدرجة أن كاميرات البث لم تلتقطها فعلياً. فجأة، تحركت الكاميرا لتجد دونوفان منطلقاً، ليبدأ ركضاً نحو مرمى الجزائر قبل أن يمرر كرة لآلتيدور. مرر المهاجم كرة عرضية لديمبسي، الذي تصدى الحارس رايس مبولحي لتسديدته، لكنه لم يبعدها بما يكفي. انقض دونوفان المنطلق، الذي لم يتوقف عن الركض أبداً، على الكرة المرتدة. والباقي أصبح تاريخاً.

قال دونوفان: "كانت الكرة سريعة بما يكفي لدرجة أنني لم أضطر للتفكير فيها. لو كانت أبطأ، لبدأت حقاً في التفكير والقلق. كانت في تلك المنطقة التي تعتمد فيها على الغريزة بدلاً من النقاش حول المكان الذي تريد وضع الكرة فيه".

"انطلقي، انطلقي يا أمريكا!" صرخ دارك، وهي الصيحة التي ستظل مرتبطة إلى الأبد بالمعلق، ودونوفان، والمنتخب الوطني. كان من السهل رؤية المشاعر في الملعب حيث تكوم اللاعبون فوق مسجل الهدف في الزاوية. لقد فازوا بالمباراة في اللحظات الأخيرة. رحلتهم في كأس العالم لن تنتهي أمام الجزائر، وعلموا ذلك في اللحظة التي سدد فيها دونوفان كرته في الشباك.

لكن ما لم يعرفوه حينها، هو ماذا يعني ذلك للناس في وطنهم. وكما اتضح، كان يعني الكثير جداً.

"عليك أن ترى هذا"





بحث سريع على يوتيوب عن "Landon Donovan Algeria" يظهر نتائج متنوعة. لكن النتيجة الأولى لم تتغير أبداً. إنه مقطع فيديو أصبح مشهوراً بقدر الهدف نفسه لأنه يوثق لحظة من الزمن وما تعنيه للكثيرين.

الفيديو، الذي نشره المستخدم Kitchel22130، جمع أكثر من 5.5 مليون مشاهدة. نُشر بعد يومين من هدف دونوفان، وكان عبارة عن تجميع لردود الفعل من جميع أنحاء الولايات المتحدة. بعد كل هذه السنوات، لا تزال التعليقات تتدفق من مشاهدين يقولون إن الفيديو جعلهم يشعرون بالقشعريرة، سواء عند صدوره أو حتى الآن، بعد 15 عاماً من وقوع الحدث.

ولم يكن معلقو يوتيوب وحدهم. فبعد أيام قليلة من هدفه، عُرض الفيديو على دونوفان أيضاً. فتح ذلك عينيه على حقيقة كان يؤمن بها دائماً ولكنه تأكد منها الآن: أن بلده يهتم حقاً.

قال دونوفان لبودكاست U.S. Soccer: "في الصباح التالي للهدف، دخلنا إلى المركز الإعلامي، وفي طريقي للإفطار استوقفني مايكل كامارمان (مدير الاتصالات) وقال لي: 'يجب أن تشاهد هذا'. مرة أخرى، كان هذا في عام 2010، لذا لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت كما هي الآن، وكنا في الجانب الآخر من العالم، لذا لم نكن متصلين حقاً بما يحدث في الوطن".

وتابع: "جلسنا وشاهدنا الفيديو، وكنا نبكي لأننا لم نصدق أن الناس في بيوتهم يعيشون كرة القدم بهذه الطريقة. لم أكن لأتخيل ذلك أبداً. يمنحك ذلك شعوراً بالقوة والفخر ببلدك، لأن الكثير من هؤلاء الناس لم يكونوا مشجعي كرة قدم. أصبحوا كذلك بعد ذلك اليوم، لكنهم لم يكونوا كذلك قبلها، ومع ذلك كانوا يعيشون اللحظة تماماً كما عشناها. كنا نحن في الملعب، لكنهم اختبروا المشاعر نفسها".

بالنسبة للكثيرين، كانت تلك التجربة نقطة تحول. وكما قال دونوفان، أصبح الكثير من الناس مشجعي كرة قدم في ذلك اليوم، ولم يتراجعوا عن ذلك أبداً.





اللحظة التي شكلت جيلاً بأكمله





في يوم مباراة الجزائر تلك، اتخذ نجم فانكوفر وايت كابس الحالي واللاعب الدولي الأمريكي سيباستيان بيرهالتر وبقية أفراد عائلته ما أسماه "قراراً إدارياً". قرر التغيب عن المدرسة في ذلك اليوم وتفويت مسرحية مدرسية لمشاهدة المباراة. كان الرهان كبيراً جداً بحيث لا يمكن تفويته، وفي النهاية، كوفئ قرار بيرهالتر بمشاهدة المنتخب، أليس كذلك؟

قال بيرهالتر لموقع MLS الرسمي من معسكر المنتخب: "أتذكر أنني كنت أقول: لا أصدق أن هذا حدث. لقد أشعل ذلك الكثير بداخلي، بصدق. أن يأتيك هذا الشعور وأنت تكبر، كان شيئاً مميزاً للغاية. كانت اللحظة الأكثر ذكراً، خاصة في مرحلة الطفولة".

الآن، بعد 15 عاماً، أصبح ذلك الطفل الذي كان في التاسعة من عمره لاعب وسط في المنتخب الوطني، ولديه أحلامه الخاصة في كأس العالم. لكن بيرهالتر ليس وحده؛ كان هناك العديد من الأطفال في سن التاسعة الذين وقعوا في حب كرة القدم في ذلك اليوم. وكان هناك أشخاص في الثلاثين والأربعين والسبعين من عمرهم أيضاً. كان هدف دونوفان هدفاً تجاوز الرياضة بطريقة ما وأصبح شيئاً أكبر.

هذا السبب في أنه بعد كل هذه السنوات، لا يزال لاعبون مثل بيرهالتر يتأملونه. وهذا السبب في أنه لا يزال من بين أكثر اللحظات مناقشة في تاريخ الرياضة الأمريكية. وهذا السبب في أننا لا نستطيع حتى الآن تحديد التأثير الحقيقي للهدف بدقة، إلى حد كبير لأنه لا يزال يلهم الناس حتى يومنا هذا.

هذا إرث دونوفان الحقيقي. انسَ الألقاب والجوائز والإحصائيات وانظر بعمق أكبر. في ذلك اليوم في جنوب إفريقيا، ألهم دونوفان أمة، وحتى الآن، بعد 15 عاماً، لا تزال تلك الأمة تتحدث عن أين كانت عندما رأت الهدف، سواء تم تصوير رد فعلهم بالفيديو أم لا.