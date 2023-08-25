فيديو | شاهد رد فعله .. نصراويون يلتقون بحكم مواجهة الفتح ويطلبون طلبًا خاصًا

النصر يُواجه الفتح بعد قليل في دوري روشن

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نشر الناقد الرياضي علي العنزي مقطع فيديو يُظهر حديثًا سريعًا دار بين مجموعة من مشجعي النصر والحكم عبد الله الحربي الذي سيُدير مواجهة الفريق أمام الفتح.

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النصر يبحث في الإحساء عن فوزه الأول بعد خسارتيه أمام الاتفاق والتعاون في دوري روشن السعودي، وقد وجه بعض إعلامييه وجماهيره نقدًا لحكام الجولتين الأولى والثانية.

مقطع الفيديو الذي نشره العنزي عبر منصة إكس أظهر عددًا من جماهير النصر وهي تتمنى التوفيق للحكم وقد توجهت له بطلب خاص وهو التركيز ومراجعة الفيديو في اللقطات الصعبة.

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الحكم عبد الله الحربي لم يتحدث مع الجماهير المتواجدة في الطريق المؤدي للملعب أبدًا واكتفى بابتسامة بسيطة.

يُشار إلى أن النصر نجح الثلاثاء الماضي في التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا بعد فوزه الدرامي والصعب على شباب الأهلي دبي 4-2.

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