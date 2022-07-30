فيديو | شارك وسجل بقميص القريق.. إيفرتون يكرم أحد مشجعيه بطريقة مبتكرة!

لفتة لا تنسى من التوفيز

كرم نادي إيفرتون أحد مشجعيه الذي قام بعمل إنساني رائع وذلك عن طريقة لفتة رائعة على ملعب جوديسون بارك معقل التوفيز.

هذا المشجع الذي يدعى بول ستراتون كان يقوم بإيصال المساعدات بسيارته للاجئين في بريطانيا من ضحايا الأزمة الروسية الأوكرانية.

من المدرج إلى الملعب!

وأثناء اللقاء الودي التحضيري لفريق المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد أمام دينامو كييف الأوكراني والذي ذهبت أرباحه لصالح دعم المتضررين الأوكرانيين من الأزمة، فاجأ إيفرتون العالم بتلك اللقطة ذات الدلالة الرائعة والطريفة في نفس الوقت.

فقد ارتدى بول ستراتون قميص فريق إيفرتون ونزل لتسديد ركلة جزاء على مرمى دينامو كييف، ولم يتصد لها حارس الفريق الأوكراني ليشاهد العالم كله ستراتون وهو يحتفل في ملعب ناديه المفضل إيفرتون بهدف سجله بنفسه ولم يسجله أحد نجومه المفضلين.

فرانك لامبارد كان قد حمس المشجع بشكل واضح قبل نزوله أرضية الميدان، وكذلك استقبله اللاعبون وخاصة لاعبو إيفرتون بحفاوة بالغة عند نزوله إلى أرضية الميدان وسط تصفيق جماهير ملعب جوديسون بارك تقديرًا لسلوك ستراتون الإنساني الرائع، وكذلك تقديرًا للفتة الطيبة التي قام بها نادي إيفرتون تجاه أحد مشجعيه الأوفياء، المشهد برمته كان لوحة فنية تستحق التخليد.