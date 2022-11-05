فيديو | سيدات صالات الهلال يتوجن بالذهبية بالانتصار على اليمامة

فتيات الزعيم يحققن الميدالية الذهبية في دورة الألعاب السعودية

حققت سيدات كرة الصالات في نادي الهلال الميدالية الذهبية، بعد الفوز على اليمامة في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية.

وكان الهلال قد أنهى الشوط الأول بالتقدم بهدفين مقابل هدف واحد، ليقترب الفريق من الانتصار في تلك المباراة.

ونجح اليمامة في تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليلجأ الفريقين إلى الوقت الإضافي.

ونجحت رنا الخطيب لاعبة الهلال في تسجيل هدف الانتصار لفريقها، قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، بعد مهارة فنية رائعة، بمراوغة لاعبة اليمامة ثم التسديد في المرمى.

وفي مباراة سابقة لتلك المواجهة، نجح فريق نادي الشباب في اقتناص المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعد الفوز على النصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.