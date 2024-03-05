فيديو | "سنهزم العين بعدد بطولاته في الدوري" .. نجم النصر السابق يتوعد الإماراتيين

النصر خسر نصف الجولة أمام العين ويتبقى النصف الآخر

توعد سعد الحارثي نجم النصر السابق فريق العين الإماراتي بانتصار ساحق في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

العين كان قد هزم النصر مساء أمس في ملعبه بالإمارات بهدف سفيان رحيمي، وستقام موقعة الإياب على ملعب الأول بارك بالرياض الإثنين القادم، ويكفي الفريق السعودي الفوز بفارق هدفين لضمان تأهله لنصف النهائي.

الحارثي حل ضيفًا على برنامج "دورينا غير" وقد انتقد أداء النصر خلال المباراة لكنه أكد في نفس الوقت أن النصر أفضل بمراحل من العين، وأضاف "النصر هزم الدحيل القطري في دور المجموعات بالأربعة، وأنا أرى أن الدحيل أفضل من العين".

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حميد فاخر نجم العين السابق كان ضيفًا كذلك في البرنامج، وقد رد قائلًا "لا تعليق، لكني من لا يُطبق أفكار المدرب، لو كانت موجودة، لا أراه فريق".

كلمات فاخر استفزت الحارثي الذي أنهى النقاش بالقول "الوعد في الرياض، إن أجاد لويس كاسترو توظيف اللاعبين فالنصر سيفوز على العين بعدد بطولاته في الدوري الإماراتي".