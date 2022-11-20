فيديو | "سنهزمكم بالخمسة" .. إعلامي سعودي يستفز الأرجنتينيين في شوارع الدوحة

مواجهة صعبة للمنتخب السعودي في افتتاح مشواره بمونديال قطر أمام الأرجنتين، لكن يبدو أن هناك من لديه ثقة في تحقيق فوز تاريخي للأخضر

يبدو أن مواجهة السعودية والأرجنتين بدأت خارج الملعب قبل أيام من انطلاقها رسميًا داخل المستطيل الأخضر، إذ بدأ السعوديون في استفزاز جمهور التانجو في شوارع الدوحة.

الأخضر يشارك في كأس العالم قطر 2022 للمرة السادسة في تاريخه، إذ يفتتح مشواره بمواجهة الأرجنتين في 22 من نوفمبر الجاري.

الإعلامي الرياضي حسن الصبحان؛ الشهير بـ"ملك التوقعات"، والموجود حاليًا في قطر، لحضور المونديال، لم يتخل عن خفة ظله مع الجمهور الأرجنتيني، مؤكدًا لهم أن منتخب بلاده سينتصر بخماسية.

الجمهور الأرجنتيني اكتفي بالضحك من محاولات الصبحان للنيل منهم، وسط ثقة كبيرة في التانجو، رغم الأنباء التي تشير لاحتمالية غياب نجمهم ليونيل ميسي عن مواجهة السعودية.

الاسطورة يحارش جمهور الارجنتين

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه@Hassanalsobhan pic.twitter.com/8tEON5lRUg — ➐ ملخص حسن الصبحان (@hs_sTV) November 19, 2022

يذكر أن المنتخب السعودي يقع في المجموعة الثالثة رفقة بولندا والمكسيك، بجانب الأرجنتين.