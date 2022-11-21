فيديو | سمير عثمان يُقارن بين هدفي الإكوادور الملغي والنصر ضد الباطن

الحكم الإيطالي ألغى اليوم هدف الإكوادور الأول ضد قطر

شهدت مباراة افتتاح كأس العالم قطر 2022 اليوم الأحد إلغاء الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو هدف منتخب الإكوادور الأول ضد نظيره القطري بداعي التسلل، وقد قارن أحد مشاهدي برنامج "أكشن مع وليد" بين تلك الحالة واحتساب هدف النصر أمام الباطن في الدوري السعودي.

النصر كان قد هزم الباطن في الجولة السادسة من الدوري السعودي الموسم الماضي بهدف دون رد سجله أندرسون تاليسكا وأثار جدلًا واسعًا، حيث أكدت دائرة التحكيم في الدوري السعودي بعد اللقاء بأسبوعين تقريبًا أن الهدف كان من تسلل واضح وكان يجب أن يلغيه الحكم، وما زاد من الجدل عدم ظهور خطوط التسلل على الشاشات خلال اللقاء.

الحكم المصري سمير عثمان علق على تلك المقارنة بالتأكيد على أن الهدفين مختلفين تمامًا، إذ قال "تقنية الفيديو لم تظهر خلال مباراة النصر والباطن وظهرت خطوط التسلل بعدها بعدة أيام، لكن الحالتين مختلفتين تمامًا".

المستشار التحكيمي - سمير عثمان : هدف الاكوادور الملغي أمام قطر يختلف تماما عن هدف النصر أمام الباطن التي لم يظهر خطوطها إلى بعد يومين .#قطر_الاكوادور#أكشن_مع_وليد

يعرض على #Shahid

بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDrcVpW#MBCAction pic.twitter.com/qsINVPEqfN — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 20, 2022

أوضح "لقطة هدف الإكوادور صعبة جدًا ولا تُشبه أبدًا هدف النصر ضد الباطن".

وليد الفراج علق على حديث الحكم المصري قائلًا "سأمثل أنني أصدقك".

يُشار إلى أن الإكوادور استطاعت الفوز في افتتاح المونديال اليوم بهدفين دون رد على قطر أحرزهما نجمه إينر فالنسيا والذي أصبح الهداف التاريخي للمنتخب في كأس العالم برصيد 5 أهداف.