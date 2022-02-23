فيديو | سلمان الفرج يحتفل بيوم التأسيس "بالخنجر وثوب المرودن"

حرص سلمان الفرج لاعب وسط قائد فريق نادي الهلال، على الاحتفال بذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية، على هامش تدريبات فريقه اليوم الأربعاء.

واحتفلت المملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022، بمرور 295 عامًا على تأسيس الدولة السعودية الأولى، والذي يمثل بدء عهد الإمام محمد بن سعود منتصف عام 1139 هجريًا، والذي وافق فبراير 1727 ميلاديًا.

وتداول عدد من جماهير نادي الهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر فيه سلمان الفرج، وهو يحتفل بيوم التأسيس السعودي.

الفرج ظهر في الفيديو وهو يرتدي الزي المرودن ويربط أيضًا خنجرًا على وسطه، حيث أظهر زملائه بالفريق سعادتهم بمظهره، وهو نفس حاله أيضًا.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة الحزم مساء يوم السبت القادم، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، بالعاصمة السعودية الرياض.

الهلال نجح في الوصول إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على غريمه النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة قوية جمعت بين الطرفين.

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وضرب الهلال موعدًا أمام نظيره الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين، بعد انتصار الأخير على الأهلي في ربع النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.