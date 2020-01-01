فيديو - سقوط جديد.. الاتحاد يودع كأس الملك أمام الفتح

الاتحاد يواصل المعاناة

ودع الاتحاد منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الفتح، ضمن المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "الجوهرة المشعة" ضمن دور الـ16.

ويعاني الاتحاد في الوقت الحالي من تراجع مستوى كبير، واكتملت اليوم بالخروج من المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في النسخة الحالية.

الشوط الأول انطلق بقوة وأحرز الاتحاد الهدف الأول بعد مرور 13 دقيقة فقط عن طريق كريم الأحمدي ليضع فريقه في المقدمة في اللقاء القوي.

كريم الأحمدي استغل كرة عائدة من القائم داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة ببراعة داخل شباك حارس الفتح ويعلن تقدم الاتحاد بالهدف الأول.

ولكن سريعًا تعادل الفتح عن طريق ميتشيل تي فريدي في الدقيقة 15، ليسكت فرحة الجماهير الاتحادية في ملعب المباراة بعودة اللقاء لبدايته.

تسديدة تي فريدي ارتطمت بجسد لاعبي الاتحاد وتغير اتجهاها لتسكن شباك حارس العميد وتعلن عن التعادل بهدف لكل فريق.

وفي الدقائق الذي ينتظر فيه الجميع إنهاء المباراة بالتعادل واللجوء لوقت إضافي، نجح الفتح في انتزاع الفوز عن طريق الشمراني بطريق الخطأ في مرماه.