فيديو: سجن من أيام الحرب الباردة.. سر الممرات الضيقة في ملعب راسينج كلوب الأرجنتيني!

ضجت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا بمقطع فيديو قصير لم يكن يهدف لاستعراض مهارات كروية أو أهداف حاسمة، بل كان يأخذنا في رحلة غريبة وكئيبة تحت مدرجات ملعب "إل سيليندرو" العريق، الخاص بنادي راسينج الأرجنتيني.

المقطع يصور الطريق الطويل والموحش الذي يسلكه لاعبو الفريق الزائر من غرف الملابس حتى وصولهم إلى عشب الملعب، وهو ما أثار ردود فعل ضخمة من الجماهير التي قارنت بين هذه الممرات وبين زنازين السجون المحصنة أو المخابئ السرية التي كانت تُبنى إبان الحرب الباردة.

بمجرد مشاهدة الفيديو، تشعر بنوع من الرهاب وضيق التنفس، فالممر ليس مجرد ممر عادي، بل هو عبارة عن سراديب ضيقة بجدران خشنة مطلية بالأبيض والأزرق، تتلوى في متاهة تحت الأرض صُممت خصيصًا لشن حرب نفسية على الخصوم قبل أن تبدأ المباراة.

اللاعبون يجدون أنفسهم في عزلة تامة عن العالم الخارجي، يقطعون مسافات طويلة بين منعطفات حادة تجعلهم يشعرون بالارتباك وتستنزف تركيزهم الذهني، وكأنهم يسيرون نحو مجهول لا يرحم.

لكن الرعب الحقيقي ليس في شكل الجدران فحسب، بل فيما يحدث فوق رؤوس اللاعبين، فبينما يشق الفريق الضيف طريقه في هذا النفق الضيق، تهتز الأرض تحت أقدامهم والجدران من حولهم بفعل قفز وهتاف آلاف المشجعين في المدرجات التي تقع فوق النفق مباشرة.

الكثير من اللاعبين الذين مروا من هذا الممر وصفوا التجربة بأنها تشبه التواجد في قلب زلزال مدمر، حيث يتسلل ضجيج الجماهير وقرع طبولهم عبر الأسقف ليعطيهم إحساسًا بأن الملعب كله على وشك الانهيار فوقهم، وهو ما يهدف إليه النادي الأرجنتيني بالضبط بكسر إرادة المنافس قبل أن يلمس الكرة.

هذه الأجواء لم تمر مرور الكرام، فقد كانت دائمًا محل شكوى واعتراض من الأندية الكبيرة، خاصة الفرق البرازيلية التي اعتبرت هذه الممرات نوعًا من "الترهيب غير الرياضي" الذي يفتقر لأدنى معايير الراحة والتهوية الحديثة.

ورغم ذلك، يظل "إل سيليندرو" متمسكًا بهذا الإرث، ليبقى ممره الشهير شاهدًا على مدرسة كروية لاتينية ترى أن الفوز بالمباراة يبدأ من تحت الأرض، حيث تضيع هيبة الخصوم في دهاليز "سجن" راسينج قبل أن تضاء أنوار الملعب.







