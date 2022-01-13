فيديو | "سأقتلك" .. بونوتشي يفقد أعصابه ويهدد إداري إنتر!

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة كأس السوبر الإيطالي التي جمعت بين إنتر ويوفنتوس مساء الأربعاء أحداثًا مؤسفة كان بطلها ليوناردو بونوتشي مدافع "البيانكونيري".

إنتر تمكن من الفوز على يوفنتوس بنتيجة 2-1 بفضل هدف من أليكسيس سانشيز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، وذلك بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف في كل شبكة.

وبينما كان لاعبو إنتر والجهاز الفني يحتفلون بهدف الفوز، توجه بونوتشي للشجار مع أحد أفراد الطاقم الإداري في "النيراتزوري".

ماذا حدث؟

حسب صحيفة "إل تيمبو" الإيطالية، كان بونوتشي يتواجد على الخط استعدادًا للدخول إلى المباراة وتسديد ركلة جزاء، حيث كانت المباراة تتجه إلى التعادل.

وبينما كانت مقاعد بدلاء يوفنتوس تصرخ طلبًا لارتكاب خطأ تكتيكي وإيقاف اللعب من أجل إقحام بونوتشي، ارتكب دفاع "البيانكونيري" غلطة ساذجة أدت إلى هدف أليكسيس سانشيز.

في تلك اللحظة، التقطت الكاميرات بونوتشي وهو يتجادل مع أحد أفراد الطاقم الإداري في إنتر، وهو كريستيانو موزيلو سكرتير الفريق الأول الذي كان يحتفل بهدف الفوز.

ماذا قال بونوتشي؟

وحسب الصحيفة الإيطالية، فإن بونوتشي توجه نحو موزيلو وصاح في وجهه: "لا تحتفل في وجهي، ما الذي تفعله، سأقتلك!".

Para quem não entendeu:

O senhor que o #Bonucci foi brigar, è um diretor da #Inter de Milão 🙈

pic.twitter.com/Q0s8dBPmIx — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) January 13, 2022

وقام بونوتشي بدفع إداري إنتر وضربه في صدره بقبضة يده كما تُظهر مقاطع الفيديو التي انتشرت للواقعة.

وتراجع موزيلو سريعًا غير مصدق لما حدث وهو يقول: "ماذا تفعل؟!"، قبل أن ينتهي كل شيء في ثوانٍ معدودة.

ما هي العقوبة المتوقعة على بونوتشي؟

وكشف الصحيفة الإيطالية أن بونوتشي الآن يخاطر بالإيقاف لعدد من المباريات مع يوفنتوس.

وحسب التقرير فإن بونوتشي الآن ينتظر حكم القاضي الرياضي، الذي تلقى الوثائق الخاصة بالواقعة من المدعي العام الفيدرالي.

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