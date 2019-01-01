فيديو | ساديو ماني يُقاسي أيامًا صعبة مع منتخب السنغال
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Different experience for Sadio Mane today:— John Bennett (@JohnBennettBBC) November 17, 2019
Senegal’s match against Eswatini away from home was halted by a big storm.
(Video via @Galsenfootsn)pic.twitter.com/mcGqfn0WJ2
واجه ساديو ماني، لاعب ليفربول، ظروفًا صعبة رفقة منتخب بلاده السنغال، بعدما شارك في مباراة إستواني ضمن تصفيات كأس الأمم 2021.
السنغال حل ضيفًا ثقيلًا على إستواني وانتصر عليه بأربعة أهداف لهدف، غير أن المباراة شهدت وجود عاصفة وأجواءً ممطرة بصورة لا تصدق.غيابات بالجملة تهدد ليفربول قبل رحلة كريستال بالاس
هذا ما أدى إلى إيقاف المباراة لفترة، والفيديو يوضح مدى قوة العاصفة وآثارها المدمرة على أرضية الملعب.
يذكر أن السنغال قد خسرت لقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة من منتخب الجزائر بالخسارة في النهائي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينها على ستاد القاهرة التاريخي بمصر.